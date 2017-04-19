Свекольный сок признан эликсиром молодости

Американские ученые открыли необычное свойство свекольного сока на человеческий организм. Так, его употребление перед занятиями фитнесом или спортом приводит к заметному омоложению мозга и улучшению его работы.

Помимо полезных витаминов, нутриентов и микроэлементов, свекольный сок содержит в себе большое количество соединений азота и нитратов, которые при попадании в организм помогают ему производить молекулы моноокиси азота. Именно эта частица управляет сужением и расширением кровеносных сосудов.

"Наше исследование показало, что физические нагрузки в сочетании со свекольным соком меняют мозг пожилых людей-гипертоников еще сильнее, делая его похожим на мозг молодых людей", – цитирует Джека Реджески из университета Уэйк-Форест (США) журнал Gerontology. По словам ученых, проблемы с мозгом у пожилых людей часто бывают связаны с неправильной работой сосудов мозга, из-за чего его клетки не дополучают кислорода и нутриентов.

Специалисты полагают, что это можно исправить. Для этого достаточно регулярно пить как можно больше свекольного сока и делать зарядку, во время которой нитраты из свекольного сока будут превращаться в оксид азота.

Они проверили исследование, собрав группу добровольцев из 26 мужчин и женщин в возрасте от 55 лет и старше, которые не занимались спортом и страдали от высокого давления. Половина из них пила натуральный свекольный сок три раза в неделю и совершала часовые пробежки на беговой дорожке, а остальные пили подкрашенную воду со вкусом свеклы и делали такие же упражнения.

Оказалось, что в обоих случаях работа мозга улучшилась, но пившие настоящий свекольный сок пенсионеры гораздо дальше продвинулись в этом отношении, чем остальные участники опытов. Теперь Реджески вместе с коллегами проверят, сохраняется ли этот эффект на протяжении более длительных периодов и изучат благотворное влияние свекольного сока в более масштабных клинических испытаниях.