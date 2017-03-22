Назван главный продукт женской красоты

Ученые нашли идеальный продукт для здоровья и красоты представительниц прекрасного пола. Оказалось, что им является авокадо.

Специалисты рекомендуют всем женщинам регулярно употреблять это растение в пищу. Дело в том, что авокадо обладает уникальными свойствами и многочисленными витаминами, передает ФАН.

Ученые установили, что этот продукт содержит полезные микроэлементы и витамины, в том числе железо, благодаря которому нормализуется кровообращение и менструальный цикл. Кроме того, из-за большого количества витамина Е в авокадо, оно считается эффективным антивозрастным средством.

По мнению ученых, регулярное употребление этого растения может также заменить в рационе мясные продукты и поможет бороться с лишним весом. Таким образом, авокадо – идеальный продукт, позволяющий женщине отлично выглядеть и быть здоровой.

Ранее американские ученые заявили о том, что малоподвижный образ жизни ускоряет старение клеток на генетическом уровне. Они пришли к выводу, что при сидячем образе жизни в организме у человека возрастает количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках. Это ведет к аномально быстрому сокращению длины теломер – концевых участков хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма и защищающих ДНК от повреждений, – и, соответственно, к их ускоренному старению.