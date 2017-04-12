Устройство создали ученые из Уральского федерального университета создали устройство. Программируемый нейроэлектростимлятор будет лечить депрессивно-тревожные расстройства.

Группа исследователей, разработавшая прибор, заняла третье место в конкурсе фонда "Сколково" Open Innovations Startup Tour. Всего в рамках биомедицинского направления к научному соревнованию были допущены 192 проекта.

Устройство имеет довольно компактные габариты и состоит из двух небольших блоков. Первый формирует систему пространственно-распределенных импульсов тока, воздействующих на проводящие нервные пути шеи. А второй, созданный на базе смартфона, — обеспечивает ввод данных, сообщает Znak.com.

Прибор российских ученых позволяет пациенту лечиться как амбулаторно, так и в домашних условиях, буквально сидя на диване. В свою очередь лечащий врач может удаленно контролировать весь процесс.

Для дистанционного наблюдения за пациентом доктору необходимо лишь записать информацию о своем подопечном и необходимом лечении на флешку. Затем пациент может проводить процедуры дома самостоятельно.

Депрессия не признак слабости, это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго. — Мудрый Твиттер (@iMudrosti) 5 апреля 2017 г.

Каа пислаи Dni.ru, согласно данным Минздрава, к 2020 году депрессия займет второе место в мире среди причин нетрудоспособности. "Этот прогноз был сделан давно, и это, к сожалению, подтверждается", – заявил главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. В России от депрессии страдают около восьми миллионов человек.