Российские ученые выяснили природу депрессии

Ученые выдвинули новую гипотезу, которая поможет в лечении депрессии. Профессор Томского политехнического университета Светлана Иванова и ее коллега из Гронингенского университета Антон Лунен объяснили, почему у людей возникает дефицит счастья.

По их мнению, все дело в подкорковой регуляции эмоционального поведения. Согласно исследованиям, у человека и животных существуют два основных типа поведения – поисково-вознаграждающее и стресс-избегающее.

Первое обеспечивает наиболее комфортную жизнь и помогает укрепить свое положение. Это проявляется в поиске еды, территории, полового партнера и комфорта, сообщают "Вести-Томск".

Второй тип поведения запускается, когда требуется обеспечить защиту от негативных факторов: внешних угроз, боли, дискомфорта и других. Ученые считают, что эти механизмы регулируются разными "нейрональными каскадами".

"Целый ряд определенных структур мозга контролирует увеличение активности человека, как в поиске вознаграждения, так и в избегании страдания посредством стимуляции префронтальной и лимбической коры", – говорит Светлана Иванова. По ее словам, успешная реализация этих двух типов поведения обеспечивает ощущения удовольствия и счастья.

Эти механизмы поведения должны друг друга уравновешивать. Когда же происходит сбой и один из них начинает "работать" неправильно или не взаимодействует с другим, у человека возникает дефицит счастья, что может привести к депрессии и более серьезным психическим и неврологическим расстройствам. Ученые надеются, что новая гипотеза поможет расширить подходы к лечению подобных заболеваний.