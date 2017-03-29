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Как не подсесть на антидепрессанты

Фото: GLOBAL LOOK press
Россияне тратят все больше и больше денег на успокоительные. Специалисты утверждают, что антидепрессанты становятся чуть ли не постоянной составляющей рациона миллионов граждан. Между тем, увлекаться "таблетками счастья" не стоит, впрочем, также как и всеми остальными лекарствами.
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ЭПИДЕМИЯ ДЕПРЕССИИ

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Судя по данным статистики, депрессия уже давно превратилась в настоящую эпидемию, ее пики традиционно приходятся на весну и осень – традиционные сезоны обострения всех болезней. В прошлом году на антидепрессанты и успокоительные россияне потратили более четырех миллиардов рублей. И если мужчины борются со стрессом чаще всего при помощи алкоголя, то женщины предпочитают таблетки. Но, как известно, злоупотреблять и тем, и другим опасно для здоровья.

А между тем, у россиян с каждым годом становится все больше поводов лечить нервы. И виной тому не только экономический кризис. Многие боятся потерять работу, кто-то принимает близко к сердцу потерю близкого человека, другие не могут найти общий язык с родными или друзьями. Распространены такие виды этого заболевания, как депрессия пожилых, послеродовая и климактерическая депрессия у женщин.

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter

СЛАБЫЙ ПОЛ – СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Депрессии подвержены в одинаковой мере и мужчины, и женщины. Ее симптомы – плохое настроение, пессимистический взгляд на происходящее и двигательная заторможенность – в разной степени знакомы всем. В комплексе все они и называются депрессией, но только в том случае, если "депрессивная триада" длится более двух недель не прекращаясь. Симптомы депрессии, как правило, говорят о резком снижении в крови гормона счастья – серотонина.

Интересно, что потеря интереса к жизни и происходящему вокруг, сопровождающаяся суицидальными мыслями, больше свойственна мужчинам. Обычно в таких случаях они начинают злоупотреблять алкоголем и тогда к одному диагнозу может со временем добавиться другой. Женщины, хотя и страдают депрессией чаще мужчин, не склонны к радикальным решениям и находят силы обратиться за помощью к врачу.

В одинаковой степени на всех людей влияют внешние события глобального масштаба, приводящие к ухудшению качества жизни. "Число суицидов резко увеличилось во времена Великой депрессии 1930-х годов в США и в 90-е годы на всем постсоветском пространстве после распада СССР", - сказала в интервью Dni.Ru врач-психиатр Научного центра персонализированной психиатрии Надежда Соловьева.

Фото: GLOBAL LOOK press

КАК ЛЕЧИТЬ?

Вылечить депрессию одними только таблетками невозможно. Обычно врачи используют комплексный подход – психологическое воздействие на пациента или психотерапия, исправление (если это возможно) социальной ситуации, в которую он погружен, физические упражнения и лекарственные препараты. В последнее время приобретают популярность такие эффективные методы лечения депрессии как светолечение, арт-терапия, музыкальная терапия, арома– и цветотерапия.

Но есть депрессии, которые можно вылечить и без лекарственных препаратов, подчеркивает врач-психиатр Надежда Соловьева. Это – депрессии, обусловленные исключительно невротическими расстройствами или заболевание, возникшее спонтанно в рамках особенностей реакции личности на определенную стрессовую ситуацию. Такие депрессии можно вылечить с помощью психотерапевтической коррекции, не нагружая организм химией.

Фото: GLOBAL LOOK press

СКРЫТЫЕ РИСКИ АНТИДЕПРЕССАНТОВ  

Антидепрессанты должны продаваться в аптеках исключительно по рецептам врачей-психиатров или психотерапевтов, но в последнее время фармацевтический бизнес ориентирован на извлечение сверхприбылей и поэтому недобросовестные продавцы частенько выставляют их в свободную продажу. А это несет определенную угрозу тем, кто решил подлечить нервы по совету друзей или просто начитавшись научных статей в Сети.

Подавляющее большинство психоэмоциональных расстройств, с которыми обращаются к врачу, успешно лечатся всего одним правильно выбранным антидепрессантом. Причиной неудач, как показывает практика, является не сам препарат, а ошибки, допущенные при его назначении, утверждает врач-психотерапевт Игорь Юров.

Современные антидепрессанты нового поколения идеально переносятся, не оказывают негативного влияния на печень, почки, сердце и прочие органы, многие из них широко применяются в детском и пожилом возрасте. В западных странах антидепрессанты, такие как, например, прозак, все чаще позиционируются как препараты, повышающие качество жизни, поскольку они позволяют длительно и стабильно сохранять чувство внутреннего комфорта, устойчивость к стрессам и позитивный жизненный настрой. Получается – некая "таблетка счастья", которую съел – и все проблемы надолго улетучились.

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins

Но здесь и кроется скрытая опасность. Несмотря на то, что производители антидепрессантов говорят об отсутствии привыкания к ним, психологический эффект отмены таких препаратов все-таки может наблюдаться у некоторых пациентов. А это уже грозит новой, причем, более глубокой депрессией и выбором новых методов лечения.

Врач-психиатр Надежда Соловьева отмечает, что антидепрессанты действуют по-разному: одни повышают уровень серотонина, другие – снижают. И здесь есть риск неправильно подобрать нужный пациенту препарат. Ошибиться может как и врач, так и сам больной, который решит заняться самолечением и купит в аптеке первые попавшиеся таблетки. Эффект от такого лечения может привести к более тяжелым последствиям, вплоть до повышения риска суицида. "Если пациенту с пониженным уровнем серотонина назначить препарат, который еще больше снижает уровень этого гормона, то депрессия у него только усугубится", – говорит Надежда Соловьева.

И, наконец, надо помнить, что принимать любой препарат нужно не более 5 месяцев. Если в течение этого периода лечение не приносит результата, необходимо скорректировать его и обновить дополнительными методами. Если же наблюдается улучшение, то врач обычно назначает поддерживающую терапию с меньшими дозами лекарств.

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf

Доктор Юров подчеркивает, что продолжительный поддерживающий курс лечения антидепрессантами имеет смысл никак не в ожидании результата, а уже после его достижения, то есть, проводится при идеальном самочувствии пациента.  При правильном лечении после полного прекращения приема таблеток сохраняется тот эффект, который был достигнут на основном и закреплен на поддерживающем этапах лечения.

КАК НЕ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ "ТАБЛЕТОК СЧАСТЬЯ"?

Сейчас на рынке средств от депрессии представлены в основном лекарства нового поколения, не отягощенные побочными эффектами. Самый популярный препарат – прозак. На Западе он продается уже чуть ли не как витамин С. Также в ходу феварин, циталопрам, ципралекс, пароксетин, тразодон.  

Фармацевты утверждают, что попасть в зависимость от этих лекарств практически невозможно. Но практикующие врачи все-таки предупреждают, что риск подсаживания на антидепрессанты существует. Например, в том случае, если препарат или его дозировка были подобраны неверно. Поэтому действия врача должны быть выверены с филигранной точностью. В том случае, если пациент не был осведомлен о том, какого результата следует добиваться, он может бесконечно долго принимать таблетки и не понимать, что уже выздоровел.

Фото: GLOBAL LOOK press

Также врачу нужно быть крайне внимательным при отмене препарата. Внезапное прекращение лечения может сказаться на его результатах. Пациент, не получив от врача помощи, может удариться во все тяжкие и сам себе назначить терапию. А это как раз и грозит неконтролируемой зависимостью.

И еще одно важное предупреждение. Ни в коем случае нельзя принимать антидепрессанты с алкоголем любой крепости – таблетки способны усугублять действие спиртосодержащих напитков и это может привести к непредсказуемому и тяжелому для пациента результату.  

Автор: Александр Комаров29 марта 2017, 21:58

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