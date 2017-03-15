Ибупрофен и диклофенак признали опасными для сердца

Последние исследования ученых дают повод задуматься, стоит ли безоговорочно доверять рекламе медицинских препаратов. Оказывается, некоторые широко распространенные обезболивающие и жаропонижающие средства резко повышают риск остановки сердца.

Европейские ученые проанализировали частоту случаев остановки сердца и то, как это связано с употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy.

Выяснилось, что наиболее распространенные из этих лекарств – диклофенак, за запрет которого ратуют уже давно, и до сих пор считавшийся безопасным ибупрофен, он же нурофен, – могут представлять смертельную угрозу. Так, ибупрофен (нурофен) повышает риск остановки сердца на 31%, а диклофенак – на 50%.

Ученые исследовали все 28947 случаев остановки сердца, произошедшие в Дании в 2001-2010 годы у негоспитализированных лиц, пишет Life.ru. При этом 3376 жертв эпизодов со смертельным исходом принимали нестероидные противовоспалительные препараты в течение 30 дней перед остановкой сердца.

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У принимавших диклофенак вероятность остановки сердца была на 50% выше, чем у других лиц из их возрастной группы. Для принимавших ибупрофен вероятность остановки сердца была выше среднестатистической на 31%.

Для других нестероидных противовоспалительных препаратов картина была не столь очевидной. Прием напроксена, входящего в состав пенталгина, за месяц до остановки сердца повышал ее вероятность на 29%, целекоксиба – на 13%, рофекоксиба – на 28%.

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По словам исследователей, им не вполне ясен механизм, из-за которого диклофенак и ибупрофен так сильно повышают риск остановки сердца. Они предполагают, что это связано с комплексным характером действия обоих препаратов. Эти лекарственные средства оказывают влияние как на сужение сосудов, так и на скорость накопления в них тромбоцитов, а оба эти фактора повышают нагрузку на сердце, говорится в исследовании.