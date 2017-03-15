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Исцелиться от болезней можно силой мысли

Фото: GLOBAL LOOK press
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Основоположник учения о стрессе Ганс Селье в 1950 году открыл особую адаптационную энергию, она дается при рождении, имеет количественный предел, определяет долголетие. Лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин в наши дни выяснил, что человек обладает особым биополем энергоинформационной оболочкой. Перемещаясь в пространстве, он оставляет за собой сгусток электромагнитных излучений, его назвали "полевым фантомом". Супруги Кирлиан в 1949 году обнаружили свечение, которое излучает кожа в высокочастотных электрических полях. Оно выходит за пределы физического тела, образует биополе, ауру. Доказана прямая связь между психофизическим состоянием и энергетикой биополя.
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На специальных фотографиях в оптимальных условиях поле имеет форму круга серебристо-белого цвета, на периферии отмечается ярко-голубой фон. При возрастании энергозатрат, яркость и площадь свечения внутри круга уменьшается, на периферии преобладает красный фон. При нарушении процесса компенсации энергозатрат происходит разрыв и деформация круга, свечение почти отсутствует, на периферии появляются выступы желто-оранжевого цвета, напоминающие биоплазму.

Джо Слейт почти тридцать лет посвятил изучению энергетической системы человека. Он пришел к заключению, что жизненные силы определяются системой, создающей потоки энергии при взаимодействии внутренней и внешней энергосистем. Причем, внешняя энергосистема является источником поступления космической энергии высшего порядка.

Современные исследования показали, что переживания размышления о негативных событиях повседневной жизни, энерговампиризм становятся для организма стрессовыми воздействиями, суммируются в виде "накопленного стресса" (потеря близких, увольнение с работы, развод). В этом случае энергозатраты биополя являются главной причиной возникновения нейрогенных и психогенных заболеваний в течение двух-трех месяцев.

Фото: GLOBAL LOOK press

По заданию Военно-Морского Флота США психологи разработали шкалу стресса, которая в условных единицах (баллах) прогнозирует внезапное ухудшение здоровья, заболевание. Выяснилось, что при оценке событий на уровне 160 баллов члены экипажей атомных подводных лодок не должны участвовать в автономных плаваниях даже при наличии медицинского заключения о полном здоровье. Статистически достоверные данные показали, что в основе самых распространенных нейрогенных заболеваний лежит накопленный стресс, созданный воздействием негативных мыслеформ. На этом основании был сделан вывод, что для нейтрализации стресса лучшим лекарством является когнитивная терапия, особые состояния сознания, позволяющие мысленно компенсировать энергозатраты биополя.

Резкое повышение энергозатрат свыше показателя в 160 баллов приводит к экстремальным нагрузкам для всего организма. Можно предположить, что в этот момент начинается расходование резерва жизнедеятельности организма в виде адаптационной энергии. Недостаток жизненных сил проявляется в полной беспомощности при решении своих проблем, отсутствии желаний, возникновении синдрома хронической усталости; новая модель поведения часто сопровождается самоубийством на фоне возникшей депрессии.

Примером может служить посттравматический стресс, он возникал на фоне депрессии у американских солдат после возвращения из Вьетнама. Число самоубийств в армии США в "мирное время" превысило в два раза потери во время боевых действий.

Известны научные и практические успехи американской школы психотерапевтов во главе с Милтоном Эриксоном открывших возможности особых состояний сознания и транса использовать ресурсы и энергетику бессознательного, что дает возможность компенсации энергозатрат биополя.

В последние годы это направление получило развитие в работе Джо Слейта: его исследования проходили в специальной группе по разработке ракетных вооружений для армии США были посвящены защиты энергетической системы человека от энергозатрат связанных с энерговампиризмом, который возникает при взаимодействии биополей во время производственных, семейных и бытовых контактах. По данным Слейта, одним из самых современных, мощных методов позволяющих раскрыть ресурсы бессознательного и активировать их на достижение различных целей, включая защиту от энерговампризма, является самогипноз, получивший в США название "доброй силы". Он не только усиливает энергетический потенциал биополя, но и открывает новые пути в самореализации и личностном росте. Самогипноз становится достоянием пациента когда он принимает самостоятельное решение, доверительно разрешает гипнотерапевту осуществить свое погружение в транс. После принятия этого решения, наведение транса гипнотерапевтом превращается в самогипноз пациента.

Известно, что религия, церковь на протяжении всей истории человечества помогала верующему преодолевать стресс и депрессию. Сейчас можно понять, что этот своеобразный самогипноз в храмах приносил бодрость и здоровье за счет получения космической энергии высшего порядка, названной энергией Святого Духа, который считают "сокровищем благих и Жизни подателем". Как отмечает Джо Слейт, космическая энергия поступает в энергосистему человека через внешнюю энергетическую систему. Поступление энергии было отмечено на кирлианфотографиях при произнесении молитв.

Прослушивание молитв с помощью аудионосителей в состоянии самогипноза очищает ментальное тело от собственных негативных мыслей.

Согласно сведениям древних цивилизаций Востока в этом процессе участвует ментальное тело или тело мысли, духовный, энергетический центр в области сердца. Наш многолетний опыт показывает, что прослушивание молитв с помощью аудионосителей в состоянии самогипноза формирует "молитвенное сознание". Оно очищает ментальное тело от собственных негативных мыслей, влияния ненормативной лексики других людей.

Следует произносить и слушать молитвы, которые не содержат личных просьб, выражают преклонение перед жизнью, учат чувствовать, понимать, любить и восхищаться Создателем всего живого на Земле, мысленно учиться общению с Высшим Разумом. "Молитвенное сознание" позволяет компенсировать энергозатраты биополя, является эффективным средством профилактики депрессии.

Энергетика биополя зависит от внутренней энергосистемы, которая получает энергию от астрального тела, тела эмоций и желаний. Энергетический центр астрального тела находится в области солнечного сплетения.

По имеющимся документальным данным Робарта Монро, во время сна астральное тело восстанавливает свои энергоресурсы в астральном мире, совершает астральные путешествия после выхода из тела. Состояние бодрости и здоровья, хорошее настроение, ощущение радости жизни создаются энергетикой астрального тела, свидетельствуют о компенсации энергозатрат.

Фото: GLOBAL LOOK press\Ulrich Niehoff

Длительные переживания, размышления о желаниях, которые нельзя удовлетворить, создают отрицательный эмоциональный фон, превращаются в накопленный стресс, что требует дополнительных энергозатрат. В этом случае создаются условия для возникновения депрессии ("обученная беспомощность при отрицательном прогнозе").

Природа наделила человека особой системой получения удовольствий и обезболивания на клеточном уровне с помощью нейропептидов, которые являются продуктом секреции особых отделов мозга (энкефалины и эндорфины). Они помогают организму справится с экстремальными нагрузками, их называют "гормонами счастья".

Длительные переживания, размышления о желаниях, которые нельзя удовлетворить, создают отрицательный эмоциональный фон, превращаются в накопленный стресс.

Избрание алкоголя и наркотиков для замены этой природной системы превращает эти химические имитаторы нейропептидов в стрессовое воздействие, что создает необходимость энергозатрат биополя. При использовании адаптационной энергии происходит ускоренный вариант перехода депрессии в суицидальную модель поведения на фоне увеличения доз алкоголя и наркотиков.

Прослушивание текстов, которые содержат мысли о любви к людям и природе, своим близким, самому себе, способствует возникновению энергетики любви. Самогипноз создает положительный эмоциональный фон, помогает перейти от обсуждения проблем к их решению, формирует исполнение желаний в будущем. Этот процесс необходим для позитивного мышления, профилактики депрессивного состояния.

Появление у пациента положительных эмоций, желаний после овладения психотехникой позитивного мышления свидетельствует о начале выздоровления, выходе из депрессии. Приятные воспоминания о полученных удовольствиях, образ удачи и хорошее настроение помогают "автопилоту" бессознательного нацелиться на удачу, запомнить чувство победы, обрести привычку к успеху.

Необходимо устранить энергетические связи с теми людьми, кто пытался подчинить вас своему влиянию, был в близких отношениях, пользовался вашей энергией. Следует учесть, что энергозатраты биополя происходят одновременно в настоящем, прошедшем и будущем. 

Во время самогипноза внушение преобразуется в самовнушение. Это позволяет им поступить в сознательную деятельность, участвовать в новой модели поведения. Самовнушения распрограммируют, разблокируют негативные самовнушения прошлого, застывшие ситуации прошлого в бессознательном, что обеспечивает личностный рост.

Энергия внешней и внутренней энергосистем создает особую энергетическую структуру, которая неизвестна современной науке. Это бессмертная душа, где космический Святой Дух сочетается с душевностью психического здоровья. Энергия души позволяет видеть себя со стороны при закрытых глазах, участвовать в сновидения и вещих снах, обладать экстрасенсорными способностями.

Приятные воспоминания о полученных удовольствиях, образ удачи и хорошее настроение помогают "автопилоту" бессознательного нацелиться на удачу.

"Душа" позволяет слепым от рождения видеть свое физическое тело на операционном столе во время реанимационных мероприятий. Эдгар Кейси из США становился ясновидящим во время самогипноза, известен миллионам людей предсказаниями событий будущего, успехами в заочном лечении тысяч пациентов.

Вильям Стюарт в своей книге "Работа с символами и образами при психологическом консультировании" предлагает во время самогипноза совершать путешествия, где внутреннее зрение дает возможность видеть воображаемое будущее, решать свои проблемы с помощью образов и символов. Классической психотехникой имаготерапии является "путешествие на луг". Если пациент видит себя в обстановке, где он может отдохнуть и любоваться цветами, можно с уверенностью сказать, что у него имеется высокий уровень саморегуляции. Если вид луга неприемлем для отдыха, его необходимо превратить в место, где восстанавливается работоспособность, устраняется усталость, появляется клумба любимых цветов. Этот вид когнитивной терапии с помощью образов позволяет без лекарств проводить профилактику нейрогенных и психогенных заболеваний. 

15 марта 2017, 13:58

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