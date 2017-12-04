Как спастись от гриппа

Эпидемический порог по гриппу в некоторых регионах России превышен на 30%. И это только начало опасного сезона. Врачи напоминают: в прошлом году от осложнений после гриппа умерли 1079 россиян. Таких случаев было бы намного меньше, если бы люди при первых симптомах обращались к медикам.

Советы провизоров далеко не всегда верны. Это подтвердило исследование, проведенное Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения. Как выяснилось, работники аптек прекрасно знают, что употребление антибиотиков без назначения врача опасно, и все же рекомендуют их посетителям.

Мало кто знает, что антибиотики применяют при бактериальных инфекциях, а при вирусных они бесполезны, приводит Life.ru комментарий главного врача московской больницы №71 Александра Мясникова. По его словам, в них нет смысла при простуде, ОРЗ, гриппе (при последнем возможно применение антивирусных препаратов, но это не антибиотики).

"Антибиотики бесполезны в большинстве случаев, когда болит горло, потому что обычно боль – из-за вируса. Стрептококковая ангина – исключение! Антибиотики обычно бесполезны и при острых бронхитах – все по той же причине. Бронхиты чаще всего вызываются вирусами", – сказал врач.

Не менее опасно и увлечение россиян болеутоляющими. Больным с гипертонией (стойкое повышение артериального давления) или сердечной недостаточностью категорически нельзя пить обезболивающие, если их не назначил врач. Это может быть смертельно опасно.

До 15 часов живет вирус гриппа на твоей коже �� Следуй простым правилам гигиены, чтобы предотвратить заражение: мой руки, чихай в сгиб локтя, не трогай лицо и слизистые.#вирус #грипп #простуда pic.twitter.com/zsfcnKcm9T — influnet.ru (@InflunetRu) 1 декабря 2017 г.

Не заменят визита к врачу и народные методы. Ингаляции над горячей картошкой – вовсе не безобидная процедура. Научно обоснованная медицина таких методов не признает. Если у больного есть гнойная мокрота, бактерии еще больше начнут размножаться. Когда заболевание в острой фазе, тепловые процедуры не рекомендованы.

Еще больший вред может причинить обтирание водкой – особенно это опасно для заболевших детей. Нежная кожа ребенка мгновенно впитывает алкоголь, и он пьянеет. По мнению врачей, более желательным и для детей, и для взрослых было бы обтирание холодной водой. Но главная рекомендация – бежать в поликлинику при первых симптомах гриппа, пишет Life.ru.