Россиян ждет резкий рост цен на лекарства

Цены на лекарства в России резко поднимутся уже осенью 2017 года. Предполагается, что они вырастут на 5-20%.

Импортеры медикаментов за первые пять месяцев 2017 года потратили на закупку лекарств на 11% больше средств, чем в прошлом году. При этом объем поставляемых в Россию препаратов увеличился лишь на 4%. В связи с этим эксперты уверены, что уже осенью 2017 года их стоимость вырастет на 5-20%, передает газета "Известия".

"Никто не будет работать в убыток", – заявила глава фармацевтической организации "Аптечная гильдия" Елена Неволина. "Для того чтобы отбить затраченные деньги, цену будут поднимать на те препараты, которые пользуются наибольшим спросом", – отметила она. По мнению эксперта, стоимость лекарств вырастет не пропорционально, а в соответствии с популярностью и сезонностью того или иного препарата.

"Так как скоро снова ожидается всплеск сезонных заболеваний — например, гриппа, — то цена будет подниматься именно на лекарства для лечения таких заболеваний", – пояснила Елена Неволина. При этом эксперты подчеркивают, что стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не изменится, так как она регулируется государством.

"В целях обеспечения экономической доступности лекарств c 2009 года используется механизм регулирования цен на препараты из перечня ЖНВЛП, который ежегодно утверждается правительством России", – пояснили в Росздравнадзоре. В свою очередь, представители Минздрава подчеркнули, что розничные цены на эти лекарства снизились на 0,4%.

Напомним, ранее в августе 2017 года Росздравнадзор зафиксировал рост стоимости лекарственных препаратов на 7,6%. "С учетом инфляции и все еще колеблющегося курса рубля затраты увеличиваются. Чтобы как-то держаться на плаву, не работать себе в убыток, приходится повышать цены на то, что позволено", – рассказала ранее Елена Неволина.