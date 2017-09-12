Смертельный вирус из Китая пришел в Россию

Вспышка острого менингита, вызванная новым энтеровирусом, зарегистрирована уже в пяти регионах России. По данным Роспотребнадзора, опасная болезнь пришла в нашу страну из Китая.

Вирус бушует в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Дальнем Востоке и в Приуралье. Во время летней вспышки больные обращались в медицинские учреждения Екатеринбурга, Челябинской и Курганской областей.

По информации Life.ru, как минимум один случай оказался летальным. Главный санитарный врач России Анна Попова, обеспокоенная прогнозами, разослала по регионам письмо с предупреждением об опасности.

Осенью ожидается активизация вируса ECHO30, точнее его подтипа h. Он легко передается воздушно-капельным путем, инкубационный период – всего день. Иммунитет к нему у россиян отсутствует: заразившись, вы быстро свалитесь с острой головной болью, высокой температурой, головокружением, тошнотой и рвотой.

Главная опасность – сложность диагностирования. Зачастую даже опытные врачи принимают менингит за обычный грипп. В группе риска находятся дети, поэтому родители должны незамедлительно вызывать врача.

"Важно вовремя обратиться за медпомощью при появлении первых симптомов. Родители даже с медицинским образованием не всегда могут отличить симптомы менингита от острой респираторной инфекции. Даже опытные врачи не всегда могут сразу поставить диагноз, поэтому требуется перестраховка. То есть, чтобы понять, с чем мы имеем дело, нужны соответствующие диагностические тесты", – рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.