Смертельный вирус из Китая пришел в Россию
Вирус бушует в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Дальнем Востоке и в Приуралье. Во время летней вспышки больные обращались в медицинские учреждения Екатеринбурга, Челябинской и Курганской областей.
По информации Life.ru, как минимум один случай оказался летальным. Главный санитарный врач России Анна Попова, обеспокоенная прогнозами, разослала по регионам письмо с предупреждением об опасности.
Осенью ожидается активизация вируса ECHO30, точнее его подтипа h. Он легко передается воздушно-капельным путем, инкубационный период – всего день. Иммунитет к нему у россиян отсутствует: заразившись, вы быстро свалитесь с острой головной болью, высокой температурой, головокружением, тошнотой и рвотой.
Главная опасность – сложность диагностирования. Зачастую даже опытные врачи принимают менингит за обычный грипп. В группе риска находятся дети, поэтому родители должны незамедлительно вызывать врача.
"Важно вовремя обратиться за медпомощью при появлении первых симптомов. Родители даже с медицинским образованием не всегда могут отличить симптомы менингита от острой респираторной инфекции. Даже опытные врачи не всегда могут сразу поставить диагноз, поэтому требуется перестраховка. То есть, чтобы понять, с чем мы имеем дело, нужны соответствующие диагностические тесты", – рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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