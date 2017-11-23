Жуткие последствия приема таблеток от гриппа

Министерство здравоохранения Японии бьет тревогу. В стране отмечаются случаи неадекватного поведения людей, принимающих лекарства от гриппа.

В первую очередь странно себя ведут после таблеток дети и подростки. В ближайшее время ведомство выпустит специальное указание для больниц и поликлиник.

В министерстве отметили, что в 2016 году произошло 54 случая, когда лечившиеся от заболевания люди начинали бегать или пытались выпрыгнуть из окна, передает телеканал "360". О подобных рисках ранее говорили в связи с лекарством "Тамифлу", известным также как "Осельтамивир". В Японии его уже несколько лет не прописывают подросткам.

Теперь в Минздраве подчеркнули, что рискам подвержены люди, которые употребляют "Ланинамивир" и "Релензу" ("Занамивир"). Чиновники от здравоохранения советуют при употреблении этих препаратов следить за тем, чтобы окна и двери в доме были плотно заперты. В частных же домах, где есть второй этаж, – разместить больного на первом этаже.





По состоянию на 10 ноября прививки от гриппа сделали 43% россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией стали Москва, Санкт-Петербург, Тува, Краснодарский край и Пензенская область, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. Напомним, что вакцинация проводится ежегодно и действует от шести до 12 месяцев.