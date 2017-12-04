ВИЧ хотят лечить средством от рака

Врачи онкоотделения госпиталя Пити-Сальпетриер в Париже рассказали о своем необычном 51-летнем пациенте с ВИЧ. Препарат, которым его лечили от рака легких, стал причиной резкого уменьшения числа зараженных вирусом иммунодефицита клеток.

Мужчину признали ВИЧ-положительным в 1995 году. А в 2015-м у него диагностировали рак легких. Пациента прооперировали, провели химиотерапию, но вскоре у него начался рецидив.

Медики стали давать больному препарат нового поколения – ниволумаб. Мужчине ежедневно вводили это лекарство с декабря 2016 года. Всего он получил 31 инъекцию, сообщает журнал Annals of Oncology.

Во время лечения в организме пациента увеличивалась активность клеток иммунной системы. Особенно заметно активировались Т-клетки CD8, что свидетельствовало об ответе организма на ВИЧ. На 120-й день процедур источник ВИЧ-инфицированных клеток показал "резкое и постоянное сокращение".

Французские медики намерены применять лекарство для ВИЧ-больных независимо от того, есть ли у них рак, поскольку препарат работает как на ВИЧ-резервуарах, так и на опухолевых клетках. Вместе с тем ученые предупредили: несмотря на отсутствие побочных эффектов, это пока единственный положительный случай излечения. Предыдущий аналогичный опыт оказался неудачным. Специалистам предстоит оценить результаты клинических исследований, а также испытаний на 50 пациентах.