В России угрожающе растет число жертв ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал о неутешительных прогнозах по эпидемии ВИЧ. Количество новых случаев заболевание составит не менее 100 тысяч человек.

"К сожалению, в России растет количество инфицированных. У нас в прошлом году 103 тысяч новых случаев было зарегистрировано. К ноябрю уже у нас было зарегистрировано еще 75 тысяч То есть к концу года будет не меньше 100 тысяч", – заявил Покровский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Помимо роста количества зараженных, специалист отметил и устрашающую динамику случаев смертельного исхода болезни. "У нас растет количество смертей. В прошлом году 18,5 тысячи человек, по данным Росстата, умерли именно от СПИДа. На самом деле, людей с ВИЧ умерло более 30 тысяч, но отчего умерли остальные 15 тысяч – вопрос, который требует изучения", - заявил он.

Что касается динамики заражения, то, по словам Покровского, с каждым годом количество заболевших все возрастает. В 2014 году зарегистрировано 89 тысяч 808 случаев заражения, в 2015 – 98 232, в 2016 – 103 тысячи 438 новых случаев.

Специалист считает, что такая динамика связана с проблемами профилактики заболевания и недостаточной просветительской работы в группах риска. "На мой взгляд, у нас сейчас плохо осуществляются профилактические программы, то есть мы плохо учим наших людей, наше население, как избежать заражения ВИЧ-инфекцией", – заявил Покровский.

Ученый считает, что именно из-за этого количество зараженных продолжает расти. Политика обследования и лечения работает только с уже заболевшими людьми, но никак не предотвращает новые случаи заражения ВИЧ.

"Нужно специально работать с разными группами: с наркопотребителями, с теми, кто оказывает секс-услуги за деньги и с мужчинами, которые имеют секс с мужчинами, потому что вряд ли они бросят этим заниматься, несмотря на наши увещевания", – уверен Покровский.