В Москве бьют тревогу из-за ВИЧ

Защитники прав ВИЧ-инфицированных говорят о том, что пациенты все чаще отказываются от лечения из-за огромных очередей в СПИД-центрах. По статистике, число заболевших увеличивается, а врачей не хватает.

День ВИЧ-инфицированного москвича расписан по минутам. В течение 30–40 минут – очередь в регистратуру. Затем четыре часа — очередь к врачу. Затем час – очередь за рецептом на лекарства. И потом ещё полтора часа очередь, чтобы сдать кровь.

Один из пациентов СПИД-центра на Соколиной горе рассказал, что его недавний визит в медучреждение продлился целый рабочий день – восемь часов. "Мы в своей работе нередко сталкиваемся с тем, что люди морально устают от такой ситуации с очередями", – цитирует руководителя программ фонда по борьбе со СПИДом "Шаги" Кирилла Барского Life.ru.

По его словам, из-за очередей некоторые из пациентов отказываются от лечения. При этом врачи убеждают ВИЧ-инфицированных, что несмотря на моральные и физические трудности, этого делать нельзя.

"В настоящее время на диспансерном учете состоит около 30 тысяч ВИЧ-инфицированных лиц. Штатная численность врачей-инфекционистов соответствует рекомендованным штатным нормативам", – говорят в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. Однако на практике известно, что СПИД-центры остро нуждаются во врачах.

По словам руководителя Федерального СПИД-центра Вадима Покровского, проблемы с врачами есть и в Москве, и в регионах. А с каждым годом ситуация будет становиться все хуже. Всего в России зарегистрировано 1,1 млн ВИЧ-инфицированных.

По данным Елены Орловой-Морозовой, медицинского директора благотворительного фонда "СПИД. Центр", заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра по борьбе со СПИДом, один врач на 1000 человек – это нормально, если пациенты принимают терапию, вирус у большинства из них подавлен и нет перебоев с лекарствами. В таком случае человек приходит к инфекционисту в среднем раз в три месяца. Но, по ее словам, таких нормативов достичь пока не удается.

"В Московской области один врач примерно на четыре-пять тысяч человек, живущих с ВИЧ", – говорит врач. "Количество врачей увеличивать, конечно, нужно, потому что пока у специалистов очень большие нагрузки", – добавляет она.