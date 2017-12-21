Найден элементарный способ борьбы со старением

Ученые из Медицинского центра Университета Раша (Чикаго) сделали неожиданное открытие. Они выяснили, как укрепить здоровье мозга и предотвратить наступление старческого слабоумия.

Метод отдалить старость прост и эффективен. Оказывается, укрепить здоровье может ежедневное употребление зеленого салата.

К такому выводу пришли специалисты, проанализировав рацион и результаты когнитивных тестов 960 человек. Средний возраст участников эксперимента составил 81 год. За испытуемыми исследователи наблюдали в течение десяти лет, сообщает Medical Xpress.

Для сопоставления их разделили на пять равных групп в зависимости от частоты употребления зелени – шпината, капусты, латука. Оказалось, что мозг тех, кто регулярно питался салатом (около 1,3 порции в день), старел медленнее, чем те, кто его почти не ел.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования явно указывают на связь между употреблением зелени и снижением темпов старения мозга. При этом они не исключают, что эффект может быть достигнут при влиянии других факторов, таких как курение, употребление алкоголя и занятия спортом.

Напомним, ранее сообщалось о другом исследовании генетиков. Они выяснили, что продолжительность жизни человека в большей степени зависит от влияния окружающей среды, чем от генов.

Специалисты изучали группу близнецов. Средний возраст участников, численностью 385 человек, составил 69 лет. У добровольцев в течение 20 лет брали образцы крови, из которых выделялась ДНК. По словам ученых, результаты исследования указывают на то, что старение человека сильно зависит от случайных эффектов и факторов окружающей среды, а не генов.