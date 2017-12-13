Раскрыт рецепт долголетия

Ученые выяснили, как прожить долгую и наполненную жизнь. Как выяснилось, главный секрет долголетия – в психическом здоровье.



Экспертов из Римского университета Ла Сапиенца и Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего заинтересовал феномен долголетия среди деревенских жителей Италии. Ученые провели исследование, в котором участвовали добровольцы в возрасте от 90 лет до 101 года.

29 пожилых людей и их 51 родственник из девяти деревень проживают в регионе Чиленто на юге Италии. Ученые оценили показатели психического и физического здоровья добровольцев. Кроме того, с помощью интервью выяснили подробности их личной жизни, важных для них событиях и убеждениях.





Оказалось, что большинство долгожителей мало заботило, что думают о них окружающие. Психическое здоровье у них было лучше, чем у более молодых членов их семей в возрасте 51-75 лет. Они демонстрировали оптимизм, уверенность в себе, стрессоустойчивость и хорошие навыки принятия решений. Кроме того, они были верны своим убеждениям и успешно преодолевали жизненные трудности.









Ранее сообщалось о другом исследовании генетиков. Они выяснили, что продолжительность жизни человека в большей степени зависит от влияния окружающей среды, чем от генов.





Они изучали группу близнецов. Средний возраст участников, численностью 385 человек, составил 69 лет. У добровольцев в течение 20 лет брали образцы крови, из которых выделялась ДНК. По словам ученых, результаты исследования указывают на то, что старение человека сильно зависит от случайных эффектов и факторов окружающей среды, а не генов. Таким образом, продолжительность жизни можно значительно увеличить, употребляя здоровую пищу или занимаясь физическими упражнениями.