Найдены причины старения мозга
В результате исследований выяснилось, что старение мозга и снижение когнитивных способностей связано с накоплением амилоидных бляшек и образованием нейрофибриллярных узлов, а также изменением в активности генов. Эти признаки коррелировали у старых людей с деменцией, однако не во всех случаях.
Также оказалось, что слабоумию способствуют возрастные изменения в активности ДНК. Ученые имеют в виду функционирование митохондрий – органелл, снабжающих клетку энергией, передает телеканал "360".
Как писали Dni.Ru, американские ученые нашли способ остановить старение мозга. Как оказалось, игры для тренировки когнитивных способностей оказывают положительное влияние на мозговую деятельность. Эксперимент под названием ACTIVE длился десять лет, участие в нем приняли более 2,8 тысячи людей в возрасте до 84 лет.
Ранее канадские ученые изобрели устройство, повышающее мозговую активность. С помощью электрического стимулятора человек может улучшить память, внимание и способность к принятию решений. Действие прибора основано на постоянном токе, который влияет на префронтальную кору больших полушарий мозга.
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