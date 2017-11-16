Найден способ замедлить старение

Международная группа ученых из Японии, США и Канады поделилась методом значительной приостановки процесса старения и уменьшения вероятности развития возрастных болезней. Они нашли в организме человека редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует здоровому долголетию.

Специалисты провели анализ генов 177 представителей общины амишей в Берне (штат Индиана, США) и обнаружили, что в ДНК 43 из них содержится две версии гена SERPINE1 – обычная и мутированная. По заявлению ученых, именно этот ген способствует уничтожению опасных для человеческого организма сгустков, которые скапливаются в кровеносных сосудах. Помимо этого, он действует на белок PAI-1, который является одним из механизмов старения клеток, сообщает журнал Science Advances.

Выяснилось, что носители мутации в среднем жили на десять лет больше (до 85 лет), реже болели диабетом и не испытывали проблем с обменом веществ. Исследователи уверены, что их открытие позволит уже в ближайшем будущем создать лекарства и препараты, которые будут снижать количество белка PAI-1. Это, как считают ученые, станет важным шагом в борьбе с возрастными заболеваниями.

Ранее американские ученые сделали пессимистичные выводы относительно возможности остановить старение человеческого организма. В ходе исследования они установили, что замена старых клеток новыми чревата серьезными проблемами со здоровьем. По их мнению, подвергшийся омоложению человек рискует заболеть раком.