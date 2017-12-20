Найден легкий способ бросить курить

Эффективный способ отказа от курения нашли британские ученые. Медики выяснили, что курильщикам хорошо помогает обычная физкультура.

Регулярные физические нагрузки возбуждают чувствительные к никотину рецепторы головного мозга. Это значительно облегчает переходный период у курильщиков, которые решили избавиться от вредной привычки. Занятия физкультурой избавляют человека от желания курить, "синдром отмены" проходит легче, установили медики из Великобритании.

Теорию проверили на лабораторных мышах. По итогам экспериментов исследователи пришли к выводу: заняться физкультурой надо до отказа от табака. Физические нагрузки уменьшают тяжесть симптомов и способствуют полному избавлению от никотиновой зависимости. Результаты исследования представил телеканал "360" со ссылкой на British Journal of Pharmacology.

Россиянам в этом смысле легче: как установили генетики, 82% наших соотечественников обладают даром легкого отказа от курения. Все дело в особых мутациях. Проверка показала, что лишь 15% жителей России, ДНК которых изучили специалисты Genotek, имеют "плохие" вариации генов CHRNB3 и CTNNA3, влияющих на никотиновые рецепторы в мозге.

Вдобавок, российские власти выделили на борьбу с курением и алкоголизмом 3,5 миллиарда рублей. Эксперты считают, что следует индивидуально подходить к каждой возрастной группе. По их подсчетам, к 2015 году 60% россиян бросят пить и курить ради занятий спортом.

Как сообщалось, в правительство внесен проект новой антитабачной концепции на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу. Теперь концепция предполагает ограничения на показ табачных изделий в кино, запрет на курение в переходах, транспорте и даже личном авто, если в нем находятся дети. Кроме того, электронные сигареты приравнены к обычным.