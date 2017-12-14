Как сигареты влияют на привлекательность

Британские ученые выяснили, как влияет курение на привлекательность. Оказалось, что люди сигаретой менее притягательны для противоположного пола.



Более 500 человек приняли участие в исследовании, проведенном экспертами из из Университета Бристоля. Подопытных просили выбрать из пары изображений близнецов. Один из них с сигаретой, другой – некурящий.

"Внешний вид, очевидно, важен для людей, особенно для молодых, поэтому мы можем использовать эти результаты в качестве основы для пропаганды отказа от курения", – говорит один из авторов работы профессор Йан Пентон-Воак.

Остановили свой выбор на некурящих женщинах две трети мужчин, участвовавших в эксперименте. Такой же выбор – в пользу некурящих – сделали 68% женщин-добровольцев. Многим известно об отрицательном влиянии курения на организм, пишут авторы иссследования в журнале Royal Society Open Science. Теперь, по их мнению, представлено наглядное доказательство влияяния курения на внешний вид. Ученые напоминают, что близнецы генетически идентичны, и их процесс старения схож.

Ранее Dni.Ru писали о том, что израильские исследователи установили связь курения и алкоголизма. Они показали на опытах, что виновником связи курения и алкоголизма является не сам никотин, а своеобразная память организма о нем. В своей научной работе специалисты обратились к экспериментам на крысах.

Оказалось, что те грызуны, которые "курили" в молодом возрасте, активнее прибегали к алкоголю. Группа подопытных крыс, которые не подвергались воздействию никотина, обращала внимание на спиртное в два раза реже.

Ранее уже существовали предположения, что употребление никотина в юности является фактором риска употребления других наркотических веществ – кокаина, героина и алкоголя. Однако доказали опытным путем это только сейчас.