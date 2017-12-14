Как сигареты влияют на привлекательность
Более 500 человек приняли участие в исследовании, проведенном экспертами из из Университета Бристоля. Подопытных просили выбрать из пары изображений близнецов. Один из них с сигаретой, другой – некурящий.
"Внешний вид, очевидно, важен для людей, особенно для молодых, поэтому мы можем использовать эти результаты в качестве основы для пропаганды отказа от курения", – говорит один из авторов работы профессор Йан Пентон-Воак.
Остановили свой выбор на некурящих женщинах две трети мужчин, участвовавших в эксперименте. Такой же выбор – в пользу некурящих – сделали 68% женщин-добровольцев. Многим известно об отрицательном влиянии курения на организм, пишут авторы иссследования в журнале Royal Society Open Science. Теперь, по их мнению, представлено наглядное доказательство влияяния курения на внешний вид. Ученые напоминают, что близнецы генетически идентичны, и их процесс старения схож.
Ранее Dni.Ru писали о том, что израильские исследователи установили связь курения и алкоголизма. Они показали на опытах, что виновником связи курения и алкоголизма является не сам никотин, а своеобразная память организма о нем. В своей научной работе специалисты обратились к экспериментам на крысах.
Курить не модно, курить не престижно!#лечениекурения #курение#здоровье #алкоголизм #Угодие #КлиникаУгодие pic.twitter.com/FYEF1BEg9w— Клиника Угодие (@ugodie_clinica) 8 декабря 2017 г.
Оказалось, что те грызуны, которые "курили" в молодом возрасте, активнее прибегали к алкоголю. Группа подопытных крыс, которые не подвергались воздействию никотина, обращала внимание на спиртное в два раза реже.
Ранее уже существовали предположения, что употребление никотина в юности является фактором риска употребления других наркотических веществ – кокаина, героина и алкоголя. Однако доказали опытным путем это только сейчас.
Поклонники не узнали популярную певицу
Молодой бизнесмен обнародовал видеопризнание
Телеведущая считает, что ранние дети – это хорошо
Сегодня пройдет большая пресс-конференция президента