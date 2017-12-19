Названа причина развития инфаркта

Перенесенное в детстве насилие повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Вывод ученых основан на материалах многочисленных исследований.

Специалисты из Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесенными душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. К потрясениям, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, исследователи отнесли эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителей алкоголем или наркотиками, распад семьи.

Механизм воздействия этих явлений на развитие болезней до сих пор не установлен. Однако современные исследования позволяют предположить, что роль играют поведенческие, психические и биологические реакции на стресс. К примеру, причиной повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета может стать курение и привычка к перееданию, которая возникает входящих в "группу риска" пациентов.

По итогам анализа многочисленных научных исследований, ученые пришли к выводу: после перенесенного стресса у таких людей повышается риск развития не только инфаркта. Им могут грозить инсульт, коронарная недостаточность, гипертония, ожирение и диабет второго типа, пишет "Рамблер Доктор".

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Мособлстата, в 2017году от инфарктов и инсультов в области скончались порядка 30 тысяч человек – на 15,9% меньше, чем год назад. Если перевести проценты в человеческие жизни, получается, что за год удалось спасти 5,5 тысячи человек. Положительную динамику областные власти связывают, в частности, с работой сосудистых центров, где круглосуточно оказывается специализированная медицинская помощь именно пациентам с инфарктами и инсультами.