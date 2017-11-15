Найдена связь курения и алкоголизма

Ученые из Тель-Авивского университета открыли еще одну страшную опасность курения. Выяснилось, что люди, курившие подростками, имеют больше шансов злоупотреблять алкоголем во взрослом возрасте.

Израильские исследователи впервые показали на опытах, что виновником связи курения и алкоголизма является не сам никотин, а своеобразная память организма о нем. В своей научной работе специалисты обратились к экспериментам на крысах.

Две группы грызунов в юном возрасте подвергли воздействию никотина. Когда животные выросли, их поместили в клетки, где стоял диспенсер с алкоголем: крысы могли пить его самостоятельно, нажимая на рычажок, сообщает портал Doctis.ru.

Оказалось, что те грызуны, которые "курили" в молодом возрасте, активнее прибегали к алкоголю. Группа подопытных крыс, которые не подвергались воздействию никотина, обращала внимание на спиртное в два раза реже.

На основании эксперимента ученые заключили, что "никотиновая память" вызывает долгосрочные изменения в мозге, которые напоминают о себе годы спустя после того, как подросток бросит курить. Даже короткий период использования табачных изделий способствует снижению экспрессии глиального нейротрофического фактора, находящегося в мозге, в центре удовольствия.

Ранее уже существовали предположения, что употребление никотина в юности является фактором риска употребления других наркотических веществ — кокаина, героина и алкоголя. Однако доказали опытным путем это только сейчас.

В последние годы в разных странах мира ведется активная борьба с пагубной привычкой. Не исключение и Россия. Для этой цели 15 ноября в нашей стране вступил в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями, сообщает газета "Известия".

Теперь изображения на пачках будут нанесены на обеих сторонах упаковки. На них будут показаны органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.

Запрещено и наносить на упаковки изображения, напоминающие о чем-то вкусном и стимулирующие продажи. Кроме того, отныне нельзя указывать слова и словосочетания "с низким содержанием смол", "легкие", "мягкие".