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Здоровье

Найдено неожиданное природное лекарство от рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Carola Schubbe
Ученые из Нижегородского государственного университета (НГУ) раскрыли противораковые свойства яда пчел. Они создали препарат, который подавляет рост ряда онкологических клеток. 
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Биолог из Института биологии и биомедицины НГУ Анна Дерюгина рассказала, что лекарство содержит наночастицы яда пчел, золота и хитозан. Сейчас специалисты проводят эксперименты с препаратом на крысах.

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Состав лекарства подавляет рост злокачественных опухолей. "Хотя его окончательная проверка потребует еще много времени, мы с нетерпением ждем того дня, когда он начнет спасать жизни онкобольных", – цитирует Дерюгину РИА Новости.

Отмечается, что биологи и химики из Нижегородского государственного университета на протяжении нескольких лет вели поиски вещества, обладающего противораковыми свойствами, в яде обычных медоносных пчел, и пытались создать его синтетические аналоги. К примеру, такие свойства были обнаружены у фермента меллитина, ключевого токсина пчелиного яда.

Как выяснилось, это вещество может проникать внутрь митохондрий раковых клеток, своеобразных "энергостанций" всех живых организмов, и способствовать вырабортке особого сигнала, который заставляет рак самоуничтожиться. Это резко замедляет рост опухоли и продлевает жизнь ее носителю. По мнению ученых, помимо борьбы с онкологией, компоненты пчелиного яда могут найти применение в борьбе с диабетом второго типа, воспалениями и даже в качестве средства для ускоренного восстановления физического состояния спортсменов.

Автор: Людмила Фоканова20 декабря 2017, 12:23

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