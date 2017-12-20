Найдено неожиданное природное лекарство от рака

Ученые из Нижегородского государственного университета (НГУ) раскрыли противораковые свойства яда пчел. Они создали препарат, который подавляет рост ряда онкологических клеток.

Биолог из Института биологии и биомедицины НГУ Анна Дерюгина рассказала, что лекарство содержит наночастицы яда пчел, золота и хитозан. Сейчас специалисты проводят эксперименты с препаратом на крысах.

Состав лекарства подавляет рост злокачественных опухолей. "Хотя его окончательная проверка потребует еще много времени, мы с нетерпением ждем того дня, когда он начнет спасать жизни онкобольных", – цитирует Дерюгину РИА Новости.

Отмечается, что биологи и химики из Нижегородского государственного университета на протяжении нескольких лет вели поиски вещества, обладающего противораковыми свойствами, в яде обычных медоносных пчел, и пытались создать его синтетические аналоги. К примеру, такие свойства были обнаружены у фермента меллитина, ключевого токсина пчелиного яда.

Как выяснилось, это вещество может проникать внутрь митохондрий раковых клеток, своеобразных "энергостанций" всех живых организмов, и способствовать вырабортке особого сигнала, который заставляет рак самоуничтожиться. Это резко замедляет рост опухоли и продлевает жизнь ее носителю. По мнению ученых, помимо борьбы с онкологией, компоненты пчелиного яда могут найти применение в борьбе с диабетом второго типа, воспалениями и даже в качестве средства для ускоренного восстановления физического состояния спортсменов.