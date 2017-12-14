Что жизненно важно знать о раке мозга

После гибели Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова после длительной борьбы с опухолью мозга, в обществе опять пробудился страх перед страшным диагнозом. Dni.Ru решили рассказать о смертельной болезни.

Злокачественные новообразования в мозгу являются третьим по распространенности типом онкологии у мужчин и четвертым у женщин. При этом, самый опасный тип таких опухолей – глиобластома, встречаются крайне редко. Согласно статистике, которую приводит газета "Собеседник", этот тип онкологии диагностируют всего у четырех человек из 100 тысяч.

Однако именно эта редкая разновидность опухоли мозга является самой смертоносной – она прогрессирует с невероятной скоростью. С момента ее образования до наступления последней стадии проходит всего три месяца.

К сожалению, опухоль мозга может возникнуть у любого человека. Ученые до сих пор не знают, что вызывает онкологию. На данный момент существует несколько теорий, которыми медики пытаются объяснить происхождение опухолей. Это и мобильные телефоны, и вирус Эпштейна, однако ни одна из них пока не доказана.

Одним из первых симптомов, при котором стоит насторожится, является головная боль и нарушение координации движений. Например, человек не понимает, достаточно ли крепко держит чашку или ложку, или не может что-то поднять, удержать. После этого у больного могут начаться нарушения памяти и речевого аппарата.

Единственная возможность обнаружить опухоль мозга – МРТ. В некоторых странах в рамках госпрограммы гражданам предоставляется возможность бесплатного ежегодного обследования. Однако в России подобная практика не прижилась, поэтому прохождение МРТ становится заботой пациентов.

Если в результате томограммы у человека выявляют опухоль мозга, медики приступают к лечению, которое состоит из нескольких этапов. Первый – это операция. если удается убрать 95 процентов опухоли, пациент может прожить на полгода дольше. На втором этапе тем, кому меньше 65 лет, проводят химиолучевую терапию (после – только лучевую). Третий этап – это химиотерапия.