Найден способ спастись от рака

Более трети смертей от рака можно предотвратить простыми изменениями в образе жизни. Исследователи выяснили: в большинстве случаев болезнь спровоцирована внешними факторами, а вовсе не генетикой, как считалось ранее.

По меньшей мере 16 700 смертей, 38% от общего числа летальных исходов от рака в Австралии, можно было бы избежать, просто снизив влияние факторов риска. Кроме того, можно было предотвратить более 41 тысячи новых случаев заболевания.

Ученые пришли к выводу, что основной негативный фактор - курение, в том числе пассивное. Вредная привычка спровоцировала 23% всех смертей от рака. В 5% случаев причиной трагического исхода стали ожирение, плохое питание и инфекции.

"Рак – самая главная причина смертности в Австралии. В 2013 году он унес 44 тысячи жизней и принес многим печаль и страдание. Хотя во многих случаях рак неизбежен, наше исследование подчеркивает то, что было известно годами: риск развития рака не всегда зависит от генетики или невезения", – отмечает исследователь Дэвид Вайтман.

В числе факторов риска ученые отмечают ультрафиолетовое излучение (3,2%, 1 390 смертей), алкоголь (2,4%, 1 037 смертей), недостаточная физическая активность (0,8%, 357 смертей) и гормональные факторы (0,4%, 172 смерти). Зачастую влияние оказывают несколько обстоятельств в совокупности.

По данным исследования, большему риску подвергаются мужчины. Они больше пьют и курят, проводят больше времени на солнце и хуже питаются. Самая заметная разница в показателях оказалась в видах рака, спровоцированных курением: для мужчин показатель смертности составил 23%, для женщин – всего 13%.

Вывод исследователей однозначен. Несмотря на обилие факторов, влияющих на развитие рака, среди них есть и такие, на которые человек может повлиять самостоятельно, снизив риск развития заболевания, приводит заключение ученых "Газета.ru" со ссылкой на International Journal of Cancer.