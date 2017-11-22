Рак остановят магнитом

Ученые из Университета Джорджии и Университета Кларксона создали метод разрушения мембран магнитным полем. Они предложили использовать его для точечной доставки лекарств к нужным тканям и органам человеческого тела.

Открытый специалистами способ поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями. Сильнодействующие вещества, применяемые при химиотерапии, могут вызвать негативные побочные эффекты при контакте со здоровыми тканями.

Новый метод будет доставлять лекарство адресно, и оно не будет взаимодействовать с "соседями". В своей работе медики показали, что препараты можно упаковывать в наночастицы из оксида железа, кремния и двух полимеров, сообщает журнал Nature Catalysis.

В своих экспериментах специалисты переносили одно из двух веществ, которые при вступлении в реакцию друг с другом могут разрушить наночастицу. В результате получалась капсула для лекарства, которая не позволяла ему попасть в необходимый орган раньше времени.

Когда частицы достигали "пункта назначения", ученые включали магнитное поле. Благодаря ему лекарство приближалось настолько близко, что начиналась реакция между вспомогательными веществами, что приводило к высвобождению медикамента из капсулы. "Упаковка" вскоре вымывалась из организма.

Ранее ученые из Кардиффского университета нашли способ выявлять и уничтожать аномальные клетки, провоцирующие развитие такого онкологического заболевания, как лимфома. Специалисты научились убивать их, не повреждая при этом здоровые. Новый метод основан на избирательном действии препаратов, которые выявляют и уничтожают лишь вредные клетки.