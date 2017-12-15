Найдена связь чая с развитием глаукомы

Ежедневные чаепития снижают риск развития глаукомы на 74%. С такой точностью удалось измерить пользу, которую приносит популярный напиток, американским ученым.



Причина глаукомы – повышение внутриглазного давления, оно приводит к повреждению зрительного нерва. Эта болезнь – одна из главных причин слепоты во всем мире. От глаукомы страдают 57,5 миллиона человек, а к 2020 году это число вырастет до 65,5 миллиона.

Исследователям удалось опровергнуть утверждения своих именитых коллег. Совсем недавно, в июне 2016 года Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало употребление чрезмерно горячих напитков (например, кофе и чая) опасными для здоровья.

А вот американские ученые доказали: только горячий чай поможет в профилактике опасного заболевания. Употребление кофе (с кофеином и без), холодного чая, чая без кофеина и других безалкогольных напитков с вероятностью развития глаукомы никак не связано. После учета влияния диабета и курения на развитие заболевания авторы установили, что ежедневное употребление именно горячего чая снижает риск развития слепоты.

Исследователи пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью 10 тысяч медсестер и профессиональных медработников, участвовавших в национальной программе по наблюдению за диетой и здоровья (NHANES) с 2005 по 2012 годы. Участники проекта не только регулярно сдавали анализы и проходили полные проверки здоровья, но и рассказывали о том, что они едят и пьют, как хорошо они спят и раскрывали ученым другие детали из их повседневной жизни. Часть из них проходила тесты глазного дна и роговицы глаза до и после начала наблюдений.

Изучив эти данные, медики обнаружили, что люди, часто употреблявшие большие количества горячего чая, но не газировки, баночного кофе и прочих холодных напитков, гораздо реже страдали от глаукомы в последующие годы.

Как полагают исследователи, благотворное действие чая на здоровье глаз связано с тем, что этот напиток содержит в себе большие количества антиоксидантов, которые могут замедлять массовую гибель клеток глаза в результате накопления в них химически агрессивных молекул. Другие вещества, флавоноиды, расширяют кровеносные сосуды, обеспечивающие глаза кислородом и питательными веществами, передает РИА Новости со ссылкой на. British Journal of Ophthalmology.