В смартфонах нашли причину рака и бесплодия

Сон в обнимку с электронными гаджетами грозит раком и бесплодием. В группе риска оказываются, прежде всего, дети.

Свидетельств связи использования сотовых телефонов с развитием онкологических заболеваний накапливается все больше. Об опасности излучений, исходящих от электронных гаджетов, предупредили сотрудники Калифорнийского департамента здравоохранения.

Самой вредной, по мнению специалистов, является привычка держать смартфон рядом с собой во время сна. Особенно страдают дети, которые спят буквально в обнимку с любимыми гаджетами. Забывая при этом, что электромагнитное излучение от них резко увеличивает риск развития онкологии и бесплодия.

По расчетам ученых, телефон должен находиться на расстоянии не менее 80 сантиметров от спящего человека. Лучше увеличить это расстояние до нескольких метров. Кроме того, не нужно тесно контактировать с устройством, если передается "тяжелый" файл или происходит потоковая передача данных. Эксперты отмечают, что при отправке и получении данных в мобильных телефонах используются низкочастотные радиосигналы, которые способны негативно влиять на организм человека, передает Life.ru.

Подтверждают информацию об опасности смартфонов и исследования, проведенные во Франции. Власти этой страны в результате запретили использовать гаджеты в начальной и средней школе. Ученые выяснили, что влияние излучения телефонов на организм человека превышает французские стандарты в 4 раза. Вдобавок, мужчины, которые носят аппараты в штанах, подвержены бесплодию. А люди, которые постоянно разговаривают по телефону, сильно рискуют заболеть раком.

По данным исследователей, волны действуют локально. К примеру, во время разговора подвергается излучению не весь мозг, а часть, расположенная в районе уха. Медики рекомендуют, в первую очередь, избегать близкого контакта с устройством. Разговаривать лучше, используя громкую связь или гарнитуру, снизить вред можно также, общаясь с помощью коротких сообщений. Носить аппарат надо в сумке или рюкзаке.