Названа неожиданная причина мужского бесплодия

Китайские ученые заявили, что неспособность мужчины к продолжению рода тесно связана с загрязнением атмосферы. К такому выводу специалисты пришли на основе анализа здоровья 6,5 тысячи представителей мужского пола.

Китайские ученые оценивали здоровье мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, проходивших стандартную программу медицинского обследования на Тайване в 2001-2014 годах. Оказалось, что качество их спермы снижалось по мере роста содержания в воздухе мелкодисперсных частиц тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводов, сообщает INews.

Специалисты пришли к выводу, что загрязнение атмосферы влияет на ДНК человека и ряд механизмов, происходящих в клетках его тела. Чем хуже экологическая ситуация, тем больше людей будут страдать от бесплодия, передает телеканал "360".

"Бесплодие является глобальной проблемой общественного здравоохранения. По некоторым данным, в 2010 году 48,5 миллиона пар во всем мире были бесплодными", – подчеркнули авторы работы. Они также отметили, что сделанное открытие пока не имеет веса в научном мире, но отражает проблему здравоохранения.

Ранее сообщалось, что ученые изобрели недорогой и компактный прибор, способный диагностировать бесплодие у мужчин. Гаджет подсоединяется к мобильному телефону. Точность устройства составляет 98%.

Гаджет способен заменить дорогие анализы, которые вынуждены сдавать пары, пытающиеся обзавестись потомством. Специалисты протестировали прибор, исследовав 350 образцов семенного материала.



