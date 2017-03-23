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Смартфон определит мужское бесплодие

Фото: GLOBAL LOOK press
Ученые изобрели недорогой и компактный прибор, способный диагностировать бесплодие у мужчин. Гаджет присоединяется к мобильному телефону.
прочитано 1208 раз

Точность устройства составляет 98%. Гаджет способен заменить дорогие анализы, которые вынуждены сдавать пары, пытающиеся обзавестись потомством. Специалисты протестировали прибор, исследовав 350 образцов семенного материала.

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Гаджет прикрепляется к смартфону. У него есть картридж с капиллярным наконечником и резиновым баллончиком, предназначенным для спермы. Проанализирует количество сперматозоидов и их активность специальная программа, которую надо закачать на телефон, сообщает Science Translational Medicine.

Однако специалисты предупреждают, что вместе с тем, гаджеты подвергают мужчин огромному мужчин риску. По словам ученых, представители сильного пола, которые часто пользуются смартфоном и носят его в кармане брюк, рискуют стать бесплодными.

Отметим, при постоянном использовании телефона, человек получает такое же воздействие радиоизлучения на организм, какое дает микроволновая печь. При этом нарушается нормальная работа органов и повышается температура тела. При этом больше всего страдают мозг и яичники, а также нервная система.

Автор: Людмила Фоканова23 марта 2017, 16:41

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