Россияне тонут в собственном жире

Уровень детского ожирения в нашей стране растет. Согласно данным эндокринологического научного центра Минздрава, от него страдают 5-8% школьников.

Исследователи случайным образом отбирали школы, в которых замеряли показатели у первоклашек. Через два года ученые продублируют свои действия, чтобы понять динамику развития заболевания.

Помимо ожирения, которому подвержены около 8% детей (в два раза больше, чем в 90-е), врачей насторожила избыточная масса тела, зафиксированная у 18% школьников. Эти первоклашки находятся в зоне риска.

Меры, принимаемые для борьбы с ожирением, в Министерстве здравоохранения считают недостаточными. "По детям это большая цифра, но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдаются более чем у половины россиян", – рассказал "Известиям" эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков.

Ученые связывают рост числа детей, страдающих от ожирения, с изменением образа жизни. Снижается физическая активность, меняется режим дня, становятся доступными легкоусвояемые углеводы и жиры, которых просто не существовало раньше.

По данным исследователей, в этом плане Россия догоняет США. Ожирение может спровоцировать диабет, гипертонию, панкреатит, проблемы с сердцем и даже привести к бесплодию, напомнили эксперты.

Публикация от Dasha Dudareva (@dasha_dudareva11) Сен 10 2017 в 4:09 PDT

Одной из первоочередных задач медицины в профильном ведомстве назвали борьбу с диабетом второго типа. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году он займет седьмую строчку в рейтинге причин смерти. От этого заболевания страдают 422 миллиона человек, а в 2012-м от диабета умерли 1,5 миллиона пациентов во всем мире.