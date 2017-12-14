Путин рассказал о борьбе с раком
"В крупных городах-миллионниках стоит вопрос: строительство онкологических центров. Возможно ли в рамках какой-нибудь федеральной целевой программы строительство онкоцентров?" – спросил главу государства представитель воронежской телекомпании "Губерния".
По словам Путина, здравоохранение – одно из приоритетных направлений развития страны. Он напомнил, что за последнее время многое сделано для повышения доступности медицинской помощи, снижаются показатели смертности.
Определенные результаты достигнуты и в лечении онкологических заболеваний, сказал президент. "Но не такие, как требует проблема", – признал он.
Поэтому, уверен президент, необходимо увеличивать общее финансирование здравоохранения. "В этом году это 3,8% ВВП, в следующем, по данным Министерства финансов, будет более 4%", – рассказал он.
На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году (13-ю по счету) было аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Общение главы государства с прессой освещали 1 640 журналистов.
В этом году президент общался с журналистами 3 часа 41 минуту. Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: ее продолжительность составила 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В прошлом году глава государства общался с представителями средств массовой информации 3 часа 50 минут.
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