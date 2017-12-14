Провокация Цымбалюка поразила Путина

Президент России Владимир Путин проводит свою ежегодную пресс-конференцию. Во время мероприятия микрофон дали представителю украинской прессы, который задал главе государства вопрос о Донбассе.





"Если вы все-таки выиграете выборы, будете занимать и дальше такую абсурдную позицию по Донбассу?" – спросил представитель издания "УНИАН". По его словам, "освобожденные" города Донбасса, такие, как Славянск, живут "счастливой мирной жизнью".

Происходящее в Донбассе – это трагедия, сказал глава государства. В то же время президент попросил украинского корреспондента прежде всего обратить внимание на причины происходящего. Трагедия региона обусловлена государственным переворотом и вооруженным захватом власти в Киеве в феврале 2014 года, сказал он.

Наличие у самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик собственных вооруженных формирований соответствует интересам местных жителей, уверен российский лидер. "Потому что если их не будет, начнется резня – хуже, чем в Сребренице (резня боснийских мусульман во время гражданской войны в Югославии. – Прим. ред.), которую устроят участники националистических формирований", – пояснил Путин.

Путин: То, что сейчас делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского и украинского народов. Как вы все это терпите? Так жалко на это смотреть! Сердце кровью обливается! pic.twitter.com/Gj4wNpdRoB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 декабря 2017 г.

В свою очередь представитель РИА Новости спросил президента о экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили. Действия бывшего губернатора Одесской области Путин назвал "плевком в лицо украинского и грузинского народов". "Как вы это терпите? Бегает по площадям, кричит, что он украинец. У вас что, нет настоящих украинцев?" – с недоумением обратился президент к Цымбалюку.

В основе своей украинцы и русские – один народ, сказал Путин. "В России любят украинскую культуру, считают ее частью своей", – добавил он.





На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году (13-ю по счету) аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Общение главы государства с прессой освещают 1 640 журналистов.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: ее продолжительность составила 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В прошлом году президент общался с представителями СМИ 3 часа 50 минут.

