Путин – журналистам: Я сейчас заплачу

Одной из самых сложных задач для журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина стало привлечение к себе внимания российского лидера. Представители СМИ не ограничиваются плакатами и доходят до выкриков с места.

Когда президент России обратил внимание на зал, многие начали просить дать слово именно им. "Сейчас, сейчас, сейчас", – попытался успокоить представителей СМИ Владимир Путин. "Ну, пожалуйста", – не остановилась журналистка. "Не надо, а то я сейчас заплачу тоже", – пошутил президент России. Обстановка в зале разрядилась, и представители СМИ несколько успокоились.