Путин: Песков "по блату микрофон всем раздает"

Президент России Владимир Путин изящно пошутил над пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым. Глава государства в четверг, 14 декабря, проводит свою ежегодную большую пресс-конференцию.





Когда вопрос президенту захотели задать представители Первого канала, Путин решил пошутить. "Песков по блату все раздает", – сказал глава государства в ответ на просьбу передать микрофон журналисту Первого Антону Верницкому.

Он спросил главу государства о майских указах, от которых "вздрагивали губернаторы". Верницкий попросил Путина оценить процесс исполнения указов. Глава государства в ответ выразил уверенность, что необходимые показатели будут достигнуты в следующем году. "В целом майские указы выполняются удовлетворительно", – добавил он.

На пресс-конференции произошел и другой забавный случай. Представляющая интернет-портал "Одаренные дети" журналистка, получив возможность задать вопрос президенту России, решила начать с шутки. "Три года назад у нас с Вами родился ребенок, ребенок талантливый и одаренный", – обратилась она к российскому лидеру.





На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году (13-ю по счету) аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Общение главы государства с прессой освещают 1 640 журналистов.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: ее продолжительность составила 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В прошлом году президент общался с представителями СМИ 3 часа 50 минут.

