Мужчинам с кривым пенисом может грозить смерть

Искривленный половой член вызывает у многих мужчин тревогу и смущение, создавая трудности в интимной жизни. Однако, как выяснили американские ученые, представителям сильного пола стоит озаботиться не эстетической стороной дела, а своим здоровьем, ведь такая физиологическая особенность может быть признаком смертельно опасного рака.

Свои выводы исследователи представили на ежегодной конференции Американского общества репродуктивной медицины, которая прошла в Сан-Антонио (штат Техас). Анализ состояния здоровья 1,5 миллиона мужчин показал тревожную связь между раком и болезнью Пейрони – искривлением полового члена в результате фибропластического перерождения его белочной оболочки.

Исследование показало, что риск развития онкологического заболевания яичек и желудка на 40% выше у представителей сильного пола с кривым пенисом. Кроме того, при болезни Пейрони на 29% чаще развивается меланома, сообщает The Independent.



Авторы работы изучили ДНК отцов и их сыновей с искривленными пенисами и обнаружили у них один и тот же набор генов, отвечающих за предрасположенность к урологическим раковым заболеваниям. "Мы считаем, что это важно, потому что, как правило, такая форма полового органа часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся", – пояснил один из авторов работы, доктор Александр Пастушак.

На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что мужчины с искривлением полового члена должны быть тщательно обследованы на предмет обнаружения ранних признаков рака. Кроме того, они подчеркнули, что ранее никто из медиков не устанавливал связь между болезнью Пейрони и онкологией.