Депрессия сокращает продолжительность жизни
Айэн Колмэн из университета Оттавы вместе с коллегами на протяжении 50 лет изучал здоровье трех тысяч жителей Канады, живущих в городах и селениях. В проекте участвовали как молодые мужчины и женщины, так и достаточно пожилые люди, пишет Cmaj.
На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что депрессия оказывает значительное влияние на продолжительность жизни. Сначала специалисты посчитали, что эта закономерность справедлива лишь для мужчин. Так, страдавшие сниженным фоном настроения испытуемые умирали в два-три раза чаще, чем остальные люди в 1960 и в 1980 годах.
Депрессия приводила к сокращению продолжительности их жизни примерно на 10-12 лет (1960 год) и четыре-семь лет (1980 год). Наблюдения с 1990 года показали, что эмоциональные расстройства отрицательно влияют и на здоровье женщин. По данным ученых, страдающие депрессией дамы преждевременно умирали в 1,5 раза чаще, чем все остальные.
Согласно расчетам экспертов, подавленное настроение в 1990-е сокращало продолжительность жизни людей примерно на 7-18 лет. Причем подобная закономерность прослеживалась даже у тех испытуемых, которые на фоне депрессии продолжали вести здоровый образ жизни.
Также авторы работы подчеркивают, что случаи сокращения продолжительности жизни женщин на фоне депрессии выросли на 50% с 1992 по 2011 годы. По мнению авторов работы, эти данные еще раз доказывают необходимость разработки эффективных профилактических и лечебных мер в отношении эмоциональных нарушений.
Молодая жена довела певца
Легендарному артисту предрекли незавидную долю
Все новые подробности о последних днях актера узнают журналисты
Как признался исполнитель, он обожает ходить на каблуках и надевать дамские наряды