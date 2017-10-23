Депрессия сокращает продолжительность жизни

Канадские ученые установили, что депрессия резко повышает вероятность преждевременной смерти. К такому выводу специалисты пришли, наблюдая за жизнью испытуемых в течение последних 50 лет.

Айэн Колмэн из университета Оттавы вместе с коллегами на протяжении 50 лет изучал здоровье трех тысяч жителей Канады, живущих в городах и селениях. В проекте участвовали как молодые мужчины и женщины, так и достаточно пожилые люди, пишет Cmaj.

На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что депрессия оказывает значительное влияние на продолжительность жизни. Сначала специалисты посчитали, что эта закономерность справедлива лишь для мужчин. Так, страдавшие сниженным фоном настроения испытуемые умирали в два-три раза чаще, чем остальные люди в 1960 и в 1980 годах.

Депрессия приводила к сокращению продолжительности их жизни примерно на 10-12 лет (1960 год) и четыре-семь лет (1980 год). Наблюдения с 1990 года показали, что эмоциональные расстройства отрицательно влияют и на здоровье женщин. По данным ученых, страдающие депрессией дамы преждевременно умирали в 1,5 раза чаще, чем все остальные.

Согласно расчетам экспертов, подавленное настроение в 1990-е сокращало продолжительность жизни людей примерно на 7-18 лет. Причем подобная закономерность прослеживалась даже у тех испытуемых, которые на фоне депрессии продолжали вести здоровый образ жизни.

Также авторы работы подчеркивают, что случаи сокращения продолжительности жизни женщин на фоне депрессии выросли на 50% с 1992 по 2011 годы. По мнению авторов работы, эти данные еще раз доказывают необходимость разработки эффективных профилактических и лечебных мер в отношении эмоциональных нарушений.