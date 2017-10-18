Названа страшная опасность переливания крови
Специалисты провели исследование, изучив данные более 30 тысяч пациентов-мужчин, которым в течение десяти лет (с 2005 по 2015 годы) приходилось прибегать к процедуре переливания крови. Медицинские сведения о них были собраны из шести нидерландских клиник.
Проведенный анализ показал, что представители сильного пола, которым перелили кровь дам в положении, умирали чаще других пациентов, сообщает журнал JAMA. Ученые предполагают, что антитела, вырабатываемые во время беременности женщинами для защиты плода, провоцируют болезненную реакцию у мужчин, в частности, острый респираторный дистресс-синдром. Медики считают необходимым проведение дальнейших исследований в этой области.
Напомним, ранее ученые выяснили, что кровь молодых людей "освежает" клетки организма пожилых. Также подобная процедура снижает вероятность появления онкологии и болезни Альцгеймера.
У ряда испытуемых на ранней и поздней стадии развития заболевания наблюдалось улучшение самочувствия. В частности, в организме подопытных снизилась концентрация молекул, свидетельствующих о возможных сбоях в организме.
Вливание свежей крови, по-видимому, запускает процесс активного обновления. Обманывая природу таким образом, можно продлить полноценную жизнь.
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