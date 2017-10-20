Оральный секс грозит мужчинам раком

Американские ученые назвали главную опасность таких ласк для представителей сильного пола. Подобные интимные игры могут вызвать онкологию.

Исследователи пришли к выводу, что курящие мужчины, у которых было пять и более партнеров по оральному сексу, имеют самый высокий риск развития опухолей головы и шеи, – в том числе, злокачественных. По статистике, всего у примерно 0,7% мужчин в течение жизни возникнет одно из заболеваний данной группы.

Риск формирования опухоли существенно ниже у некурящих, у тех, кто в течение всей жизни имел менее пяти партнеров в оральном сексе, а также у женщин. Ученые обнаружили прямую связь между числом партнеров по подобному виду ласк и риском возникновения опухолей головы и шеи, сообщает EurekAlert!

Чтобы выявить такую тенденцию, исследователи проанализировали данные более 13 тысяч человек в возрасте 20-69 лет, которые участвовали в национальном обследовании. Опухоль вызывает вирус HPV16 – один из видов папилломавируса человека (ПВЧ).

Прогнозы ученых неутешительны. Они предполагают, что к 2020 году в США темпы заболеваемости раком головы и шеи догонят показатели по раку шейки матки. Ранее врачи заявили, что регулярный оральный секс повышают у принимающего партнера риск возникновения рака гортани в 22 раза.

Ранее Dni.Ru сообщали, что научные сотрудники из мадридского университета провели обширное исследование на эту тему. По его результатам они выяснили, что слишком часто заниматься этим видом секса вредно для здоровья. В этом случае у партнеров может возникнуть герпес, гонорея и даже сифилис.