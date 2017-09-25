Ученые доказали вред кипяченой воды

Кипяченая вода может быть опаснее сырой. К такому выводу пришли ученые, проанализировав содержание частиц пластика в водоемах в разных странах.

Исследователи выяснили, что в воде содержится большое количество микроскопических частиц пластика. Когда люди его выбрасывают, он не разлагается до конца. Его остатки попадают в воду и при кипячении начинают выделять множество токсинов во время нагревания.



Группа ученых из Америки, Англии и Австралии обнаружила, что в 83% проб водопроводной воды на разных континентах есть микрочастицы пластика. Их находят даже в воде из Байкала. Размер микрочастиц менее двух миллиметров, очистные сооружения и фильтры для воды просто не в состоянии уловить настолько маленькие части.

Исследователи утверждают, что эти микроскопические пластиковые осколки попадают в воду не только из мусора. Все, что нас окружает, каждую минуту рассыпается на мельчайшие частицы. Колеса машин, например, теряют по 20 граммов на каждые 100 километров пути. А при стирке шести килограммов синтетических вещей в канализацию спускается около 700 тысяч микроскопических кусочков пластика.

Ученые до сих пор не знают, как влияет на здоровье человека микропластик. Основываясь на анализе и изучении состава, исследователи предполагают, что частицы пластика могут поражать эндокринную систему, вызывать сбой работы гормональных желез и импотенцию.

Несмотря на это, ученые рекомендуют не пить сырую воду, ведь там могут содержаться тяжелые соли, откладывающиеся в организме, бактерии и даже химикаты. Медики считают, что альтернативы кипяченой или бутилированной воде пока нет, и человечеству просто стоит смириться с тем, что оно вынуждено пить пластик.

Единственный возможный выход, по мнению специалистов, - радикально сократить употребление вещей, сделанных из неразлагаемого пластика. Каждый год в мире появляется несколько сотен миллионов новых продуктов из этого материала. Кроме того, около восьми миллионов тонн каждый год выбрасывается в Мировой океан, где уже есть огромный остров – Большое тихоокеанское мусорное пятно, или Восточный мусорный континент, который достигает размеров Хорватии. Вес этой кучи пластика – 300 миллионов тонн.