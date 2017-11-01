Развеян миф о главном преимуществе мужчин над женщинами

Мы привыкли считать, что мужчина в любом возрасте способен зачать здорового ребенка, в отличие от женщины, репродуктивные функции которой тесно связаны с возрастом. Однако американские ученые развеяли этот миф, установив, что у представителей сильного пола также "тикают" биологические часы.

Исследование было представлено на конференции Американского общества репродуктивной медицины в Сан-Антонио. Эксперты изучили развитие 3532 эмбрионов, созданных 527 парами. Оказалось, что здоровье будущих детей тесно связано с тем, в каком возрасте находились их отцы во время зачатия.

В частности, исследователи установили, что эмбрионы, полученные от биоматериала мужчин старше 50 лет, развиваются на 35% медленнее, чем эмбрионы, полученные от более молодых представителей сильного пола, передает телеканал "360". Кроме того, зародыши от поздних отцов достигают стадии бластоцисты (прикрепление к стенке матки) на 4,3% медленнее, чем те, кто был зачат от половых клеток мужчины до 35 лет.

Ранее о вреде позднего отцовства заявила международная группа ученых. В ходе исследования специалисты выяснили, что дети, рожденные от мужчин старше 35 лет, в будущем гораздо чаще становятся бесплодными, чем те, кто был зачат от молодых родителей.

Авторы работы считают, что это явление можно объяснить двумя причинами. С генетической точки зрения с возрастом в сперме мужчины накапливаются различные мутации, которые могут повлиять на способность потомства иметь детей. А с психологической точки зрения отцовство в позднем возрасте предполагает меньшую привязанность к ребенку, что впоследствии сказывается на желании сыновей и дочерей иметь собственных отпрысков.