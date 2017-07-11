Как приучить мужчину не бояться отцовства

Появление ребенка в семье – это радость не только мамина, но и папина. Часто женщины не слишком стремятся делиться ей, а потом пытаются "разруливать" проблемы, задаваясь вопросом: как наладить контакт между папой и повзрослевшим малышом?

Если у женщин материнский инстинкт зачастую врожденный, то у мужчин он чаще приходит со временем, а до этого момента они обуреваемы множеством страхов. На мой взгляд, самое главное, не игнорировать их.

Во-первых, с мужчиной обо всех переживаниях, связанных с отцовством, надо говорить. Когда вы принимаете решение, что станете родителями, правильнее всего обговорить все нюансы: где будет кроватка малыша, как изменится ваша супружеская жизнь и что произойдет с вашим личным пространством. Если у мужчины есть страхи, спросите о них – чего конкретно он боится? И постарайтесь вместе, вдвоем, их развеять.

Совет: больше конкретики, меньше эмоций. Как можно чаще встречайтесь с друзьями, у которых уже есть дети: спрашивайте, как они преодолевали трудности.

Во-вторых, многие мужчины боятся финансовых проблем. Но так ли это тяжело материально? Возможно, просто придется на время отказать себе в излишествах: новом платье для мамы или месячной поездке на Лазурный берег – радости материнства и отцовства окупят эти "лишения". Возвращаясь в дом, где его любят и ждут, где счастливая жена и улыбающийся малыш будут встречать его у порога, папе все больше времени захочется проводить дома, со своей семьей.

Совет: будьте изобретательны и применяйте смекалку – не стоит устраивать регулярные скандалы из-за того, что муж где-то задержался, не стоит постоянно читать нотации о том, что надо сделать. Необходимо хвалить мужчину за любое проявление инициативы, благодарить за помощь и позитивно отзываться о любом проявлении чувств. В общем, все ваши действия должны быть со знаком "плюс". Проявите терпение, в этом случае мужчина сам захочет быть вам полезным.

В-третьих, важно определить, на ком будет основная забота по воспитанию малыша. На маме? Или вам помогут бабушки и дедушки? Вы можете себе позволить няню? Составьте список того, на ком какие обязанности: возможно, вы будете гулять с ребенком по очереди, или мужчина позволит жене выспаться в выходной день, выйдя самостоятельно в сквер возле дома с коляской.

Совет: обговорите все на этапе беременности.

В-четвертых, не забывайте, что необходимо уделять время и жене. Многие женщины испытывают послеродовую депрессию.

Совет: Старайтесь обнимать ее еще чаще, и говорить слова любви. Она психологически истощена и также нуждается в заботе.

И напоследок: наслаждайтесь этим периодом. Пока ваш ребенок совсем маленький и в его жизни все впервые – это ни с чем несравнимые эмоции. Его первая улыбка, первый смех. То, как крепко он сжимает своей маленькой ладошкой ваш палец, как учится ходить и впервые произносит "папа" и "мама", высматривать черты сходные с вами. Так обидно пропустить важные этапы становления малыша.