Новые лекарства от рака оказались бесполезными

Британские ученые заявили, что половина выпускаемых на рынок новых противораковых препаратов неэффективна. Исследователи призвали пересмотреть и ужесточить систему закупки лекарств.

Исследователи из Великобритании изучили эффективность новых антираковых лекарств, допущенных к использованию в этой стране в 2009-2013 годах. Оказалось, что около 50% препаратов не улучшают качество жизни онкобольных, сообщает The BMJ.

Такой вывод авторы работы сделали, проанализировав отчеты о результативности лекарств, одобренных Европейским медицинским агентством в 2009-2013 годах. В документах говорится о том, как повлияли препараты на здоровье больных через пять лет после начала их применения.

Из 68 лекарств только 35 (51%) снизили риск смерти пациентов и улучшили качество их жизни. Остальные не показали таких результатов – их польза неотличима от плацебо.



Исследователи призвали ученых к более тщательному тестированию препаратов, а государство – к ужесточению системы закупок. По их словам, 39 из 68 лекарств (57%) утвердили до того, как были получены доказательства их эффективности.