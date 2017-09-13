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Здоровье

Рак будут лечить золотыми звездами

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
В России с участием индийских специалистов синтезированы стабильные золотые наночастицы в форме звезд. Частицы позволяют диагностировать онкологию на ранних стадиях и точечно уничтожать раковые клетки.
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Об открытии сообщили ученые из Национального технологического университета "МИСиС", которые совместно с коллегами из индийского Института ядерной физики имени Саха смогли синтезировать стабильные золотые наночастицы в форме звезд. Недорогие и нетоксичные, они позволят диагностировать и лечить раннюю онкологию, сообщает Journal of the Chemical Society.

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"Молодые ученые Центра энергоэффективности НИТУ "МИСиС" под руководством профессора Дулала Сенапати из Института ядерной физики имени Саха... синтезировали стабильные наночастицы на основе золота, которые не агрегируют (не слипаются – прим. ред.) при введении в кровь и обладают высокой эффективностью в спектроскопии комбинационного рассеяния", – рассказала ректор "МИСиС" Алевтина Черникова.

Когда наночастица добирается до пораженного участка, на нее начинают воздействовать лазером. Она поглощает свет и фокусирует его наподобие линзы. Этот свет преобразуется в тепло, которое концентрируется на кончике звезды.

"Тепловой поток разрывает мембрану раковой клетки и уничтожает ее, не оказывая негативного воздействия на здоровые клетки. Наши наночастицы в форме звезд поглощают свет на длине волны 600-900 нанометров. Это очень хорошо, потому что именно в этой области спектра наше тело прозрачно для излучения", – рассказал РИА Новости профессор Института ядерной физики имени Саха Дулал Сенапати.

Водный раствор с витамином С, который используется при синтезе наночастиц, делает лекарство нетоксичным и недорогим. Российские ученые называют себестоимость готового раствора в районе пятидесяти рублей за сто микролитров. Ранее об использовании золота против рака сообщали онкологи из Великобритании, но они в своих работах пошли немного другим путем. Также о применении золота при лечении онкологии в мае 2017 года заявили исследователи из МГУ имени Ломоносова

Автор: Алексей Минин13 сентября 2017, 22:02

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