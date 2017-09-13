Рак будут лечить золотыми звездами

В России с участием индийских специалистов синтезированы стабильные золотые наночастицы в форме звезд. Частицы позволяют диагностировать онкологию на ранних стадиях и точечно уничтожать раковые клетки.

Об открытии сообщили ученые из Национального технологического университета "МИСиС", которые совместно с коллегами из индийского Института ядерной физики имени Саха смогли синтезировать стабильные золотые наночастицы в форме звезд. Недорогие и нетоксичные, они позволят диагностировать и лечить раннюю онкологию, сообщает Journal of the Chemical Society.

"Молодые ученые Центра энергоэффективности НИТУ "МИСиС" под руководством профессора Дулала Сенапати из Института ядерной физики имени Саха... синтезировали стабильные наночастицы на основе золота, которые не агрегируют (не слипаются – прим. ред.) при введении в кровь и обладают высокой эффективностью в спектроскопии комбинационного рассеяния", – рассказала ректор "МИСиС" Алевтина Черникова.



Когда наночастица добирается до пораженного участка, на нее начинают воздействовать лазером. Она поглощает свет и фокусирует его наподобие линзы. Этот свет преобразуется в тепло, которое концентрируется на кончике звезды.

"Тепловой поток разрывает мембрану раковой клетки и уничтожает ее, не оказывая негативного воздействия на здоровые клетки. Наши наночастицы в форме звезд поглощают свет на длине волны 600-900 нанометров. Это очень хорошо, потому что именно в этой области спектра наше тело прозрачно для излучения", – рассказал РИА Новости профессор Института ядерной физики имени Саха Дулал Сенапати.

Водный раствор с витамином С, который используется при синтезе наночастиц, делает лекарство нетоксичным и недорогим. Российские ученые называют себестоимость готового раствора в районе пятидесяти рублей за сто микролитров. Ранее об использовании золота против рака сообщали онкологи из Великобритании, но они в своих работах пошли немного другим путем. Также о применении золота при лечении онкологии в мае 2017 года заявили исследователи из МГУ имени Ломоносова