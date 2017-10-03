Как легко и быстро справиться с депрессией
Ученые из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее выяснили, что достаточно заниматься спортом всего час в день, чтобы справиться с депрессией. Как подчеркивают специалисты, этот метод работает на всех людях, независимо от пола и возраста, передает телеканал "360".
Выводы ученые сделали на основе анализа статистических данных жителей Норвегии. Оказалось, что люди, которые не занимаются спортом, на 44% чаще страдают от депрессии.
Теперь специалистам предстоит выяснить, как именно физическая активность влияет на эмоции. "Мы предполагаем, что у зарядки есть не только биологические, но и социальные плюсы", – подчеркнул Сэмьюэл Харви, представитель университета Нового Южного Уэльса.
В любом случае, наличие подобной связи говорит о том, что в программы терапии депрессивных состояний необходимо включать не только психологическую работу с пациентами, но и занятия спортом.
Ранее ученые установили, что нейровоспаление приводит к депрессии. Заболевание характеризуется увеличением микроглиальной активности в мозгу.
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