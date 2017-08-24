Google научился распознавать депрессию
Новая функция не направлена на подрыв врачебного авторитета профессионалов и уж точно не заменяет собой специалиста. Однако некоторые советы рекомендательного характера она дать в состоянии, пишет The Verge.
В случае, если алгоритм распознает признаки депрессии, пользователю будет рекомендовано пройти внеплановое обследование у профильного специалиста. Представитель компании Сьюзан Кадреха особо подчеркнула, что компьютерный алгоритм в данном случае ни в коем случае не подменяет собой живого профессионала.
Следует признать, что депрессия – достаточно распространенный недуг в развитых странах, особенно в США и Западной Европе. По статистике, каждый пятый житель США сталкивался с хандрой, но к специалистам обращается ровно половина из этого числа.
"Национальный альянс по психическим заболеваниям США надеется, что создание и размещение в открытом доступе простого теста, определяющего депрессию, поможет людям больше узнать об этой болезни и вовремя обратиться за лечением", – сообщает представитель Google.
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