5 лучших видов спорта для мозга

Без занятий спортом трудно представить себе жизнь современного активного человека. Абонемент в спортзал сегодня – вещь не менее привычная, чем календарь в мобильном телефоне или to-do list. Однако физические нагрузки полезны не только для красивого тела.

На первый взгляд, большинство занимается спортом, потому что это модно. Но успешные предприниматели и люди, чья работа связана с активной умственной деятельностью, видят в спортзале возможность развить не только бицепсы, трицепсы и пресс, а и "подкачать" свой самый ценный ресурс – мозг.

Бег – залог хорошей памяти

Несколько часов в неделю на беговой дорожке помогут улучшить память и усилить ангиогенез – процесс появления новых кровеносных сосудов, питающих клетки мозга. Во время бега мозг обогащается кислородом, благодаря чему новая информация быстрее воспринимается и запоминается. Кроме того, бег – отличное решение для борьбы с плохим настроением и депрессией, ведь по своему эффекту схож с медикаментозными антидепрессантами, но, в отличие от последних, не имеет побочных действий.

Большой теннис – быстрая реакция

Теннисный корт – отличное место для тренировки не только реакции. Согласитесь, чтобы отбить подачу соперника, теннисисту нужно сначала уловить траекторию полета мяча, а затем отбить его – да так, чтобы партнер не догадался с первой секунды, куда полетит мяч. Развитая интуиция, координация, реакция и находчивость — результат активных занятий теннисом.

Футбол — командная игра

Для тех, чья работа зависит от действий большого количества людей, навыки командной игры – необходимость. С этими навыками человек не рождается, они приобретаются в результате активных тренировок, как вариант – на футбольном поле. Еженедельные занятия с мячом на поле помогают научиться чувствовать и понимать партнеров, развивается уверенность и самооценка, снижается чувство тревожности. Кстати, баскетбол в данном случае справляется не хуже. Так что, если вам по душе именно этот вид спорта, можно расслабиться с друзьями или коллегами, бросая мяч в корзину.

Танцы — уверенность в себе

Занятия как одиночными, так и парными видами танцев – отличная возможность не только держать тело в тонусе, ведь тренируются все группы мышц, а еще и активизировать деятельность всей нервной системы организма. Танцуя, мы справляемся со стрессом и способствуем гармоничному развитию обоих полушарий мозга, ведь в танце задействовано как образное мышление, так и логика. Танец – это импровизация и техника одновременно, так что развитие интуиции и памяти у танцоров всегда на высоте.

Йога — концентрация и покой

Если по состоянию здоровья вам не рекомендуются тяжелые физические активности или вы просто не любите их, расстраиваться не стоит. Наверняка вы слышали о пользе йоги. Все, что необходимо для занятий, – несколько минут в день, коврик и желание. Спокойствие, умение фокусироваться и расслабляться – результат регулярных занятий. При чем совсем не обязательно выполнять сложные асаны, стоять на голове или сворачиваться в узел. Для развития мозга существую более простые позы, о которых расскажет любой инструктор. Кроме того, можно заниматься по Youtube-урокам. А для тех, кто практикует йогу уже давно, любимой частью занятия становится медитация: она позволяет полностью расслабиться и освободиться от роя мыслей в голове. Изначально это сделать очень непросто, но регулярные тренировки позволяют достичь необходимого результата. Те, кому хоть раз удалось медитировать, отмечают необычайный прилив сил и глубокое восстановление внутренних ресурсов.

Физическая активность позволяет развить не только красивое тело, а и качества, необходимые для эффективной мозговой деятельности. Повышение продуктивности, развитие креативности, прилив энергии и всегда хорошее настроение – результат регулярных тренировок. А приятный бонус – красивое и подтянутое тело – укрепит уверенность в себе и своих возможностях.