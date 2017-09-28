5 лучших видов спорта для мозга

Все авторы

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Четверг 28 сентября
Лента новостей
21:35
Харьковские обезьяны оторвали киперу ухо и пальцы
21:16
Московские таксисты задрали цены из-за сбоя в метро
21:13
Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду
20:58
Напуганных снегопадом москвичей успокоили
20:50
Как выжить в магнитную бурю
20:20
Движение на серой ветке столичной подземки восстановлено
20:05
Названа причина сбоя в московском метро
19:59
Бессонница и шизофрения оказались странно связаны
19:56
Собянин предложил повысить размер льгот пожилым москвичам
19:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
19:37
Госдума добилась решения проблем дольщиков
19:10
В жуткой аварии под Оренбургом погибли четыре человека
18:56
Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев
18:37
В Москве разбили взятый напрокат Ferrari
18:06
Активные россияне выбрали худшие дороги регионов
18:01
Заведующая детсадом избила ребенка за отказ декламировать стихи
17:34
В Тюмени горит старинный дом-памятник (видео)
17:30
Муж сбежал от дочки Сябитовой после свадьбы
17:24
В Москве на дорогу рухнула 18-тонная балка
17:11
Драка парня с тремя противниками в лифте попала на видео
16:43
Синоптики объявили об окончании лета в Москве
16:43
Порошенко прогнулся после угроз из Евросоюза
16:42
Поргина попала в больницу вместе с Караченцовым
16:14
Брэд Питт наплевал на мольбы своей 95-летней бабушки
16:12
Старшие дети Трампа подло обошлись с сестрой
16:05
Госдума урегулирует правовые отношения в семье
16:04
В метро Мадрида произошла стрельба
15:52
Житель Ленобласти убил соседей и сжег их дом
15:52
Один из лучших шеф-поваров мира позаботился о русской кухне
15:41
Психиатры поставили Трампу неутешительный диагноз
15:40
Банк дал мошенникам пятисотмиллионный кредит
15:26
Под Петербургом украинец до смерти забил собутыльницу
15:23
Госдума перераспределит законопроекты между комитетами
15:23
Водонаеву поздравляют с рождением ребенка
15:16
На стадионе "Спартак" состоялся матч за Кубок НАШЕго Радио
15:13
В Москве горит бизнес-центр
15:08
В Риге машина влетела в группу детей
15:02
Юная москвичка упала с 7-го этажа после измен
14:57
Кадыров поражен грубостью Градского
14:44
Двухлетняя девочка украла еду у принца Гарри (видео)
14:40
Юрий Лоза скорбит по умершему создателю Playboy
14:37
Мольбам Януковича к Путину дали оценку
14:18
Стоцкая поправилась на десять килограммов
14:17
Apple советует отказаться от Face ID
14:13
91-летний Хефнер перед смертью ублажал юную русскую модель
14:12
Эрдоган ждет от Путина пропуск в Сирию
14:12
11 неожиданных фактов о поездах
14:00
Бальзамы для губ оказались смертельно опасными
13:59
Кудрявцева посмеялась над своей подругой Чеховой
13:49
Госдума отдельно обсудит приоритетные законопроекты
13:45
Cамые плохие дороги в России
13:35
Тиньков обогатился на $400 млн на фоне скандала
13:23
Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"
13:21
Безрукова преобразилась после развода
13:16
Ученые изобрели многоразовую туалетную бумагу
12:56
В столице найден клад XVII века
12:55
Земля и Марс стали на 40% меньше
12:50
Лукашенко свалил на Европу вину за войну в Донбассе
12:47
Предателя Родченкова объявили в международный розыск
12:33
Когда инопланетяне нападут на людей
12:25
Врачи дали мало шансов Сати Казановой
12:24
Друзья и коллеги взвыли от скверного характера Гузеевой
12:23
Убивший инвалида за лайки получил 12 лет колонии
12:21
Три чашки кофе в день помогут победить ВИЧ
12:19
Украинские ракеты доверили пьяным охранникам
11:58
Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц
11:51
Гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны
11:45
Порошенко сделал бизнес на крови африканцев
11:36
Хефнер оставил молодую жену без наследства
11:35
Романец и Гусев вдрызг разругались во время медового месяца
11:32
Найдены следы первой жизни на Земле
11:30
В Сети появилось свадебное фото Седоковой и известного певца
11:22
Лидер "Христианского государства" убил соседку ради денег
11:14
Поклонская связала кризис в "ВИМ-Авиа" с "Матильдой"
10:47
Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину
10:43
Конкурс красоты был сорван из-за уродства участников
10:32
"У меня было больше 1000 женщин": рай короля обнаженки
10:26
Труп 10 дней пролежал в квартире на юго-западе Москвы
10:21
Беременная Ковальчук показала большой живот
10:17
Доллар и евро вступили в заговор против рубля
10:06
Потерявшая мужа Юлия Ауг отчаялась найти свое счастье
09:52
Почему любовники симулируют оргазм
09:45
Популярная актриса шокировала своим возрастом
09:26
Шурыгина и Басков поженятся в необычный день
09:23
Как мастурбация влияет на успешность мужчины
09:20
На юге Москвы мужчине прострелили живот
08:49
Зять Трампа внезапно оказался женщиной
08:45
Шикарная жизнь новой супруги Аршавина
08:44
США выдвинули абсурдные обвинения против России
08:39
Молодая жена 91-летнего Хефнера веселилась в момент его смерти
07:54
Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
06:42
Умер создатель Playboy Хью Хефнер
22:02
Краснодарские каннибалы устраивали жуткие обеды в заброшенном доме
21:54
Похотливые посетители выставки замучили секс-робота
21:52
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
21:39
Семенович решила усыновить ребенка
21:32
Учителя обвинили в краже миллионов под прикрытием "Матильды"
21:31
Редакцию "Новой газеты" эвакуировали из-за звонка о бомбе
21:10
Стала известна судьба Вари Карауловой
20:58
Юные спортсмены попали в больницу с отравлением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
Беременная Ковальчук показала большой живот
Хефнер оставил молодую жену без наследства
Роза Сябитова лишила бывшего зятя квартиры и дачи
Блоги

5 лучших видов спорта для мозга

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Кирилл Бигай

Кирилл Бигай блогер

 Сооснователь и СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com.
Без занятий спортом трудно представить себе жизнь современного активного человека. Абонемент в спортзал сегодня – вещь не менее привычная, чем календарь в мобильном телефоне или to-do list. Однако физические нагрузки полезны не только для красивого тела.
прочитано 359 раз

На первый взгляд, большинство занимается спортом, потому что это модно. Но успешные предприниматели и люди, чья работа связана с активной умственной деятельностью, видят в спортзале возможность развить не только бицепсы, трицепсы и пресс, а и "подкачать" свой самый ценный ресурс – мозг.

Бег – залог хорошей памяти

Несколько часов в неделю на беговой дорожке помогут улучшить память и усилить ангиогенез – процесс появления новых кровеносных сосудов, питающих клетки мозга. Во время бега мозг обогащается кислородом, благодаря чему новая информация быстрее воспринимается и запоминается. Кроме того, бег – отличное решение для борьбы с плохим настроением и депрессией, ведь по своему эффекту схож с медикаментозными антидепрессантами, но, в отличие от последних, не имеет побочных действий.

Большой теннис – быстрая реакция

Теннисный корт – отличное место для тренировки не только реакции. Согласитесь, чтобы отбить подачу соперника, теннисисту нужно сначала уловить траекторию полета мяча, а затем отбить его – да так, чтобы партнер не догадался с первой секунды, куда полетит мяч. Развитая интуиция, координация, реакция и находчивость — результат активных занятий теннисом.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Футбол — командная игра

Для тех, чья работа зависит от действий большого количества людей, навыки командной игры – необходимость. С этими навыками человек не рождается, они приобретаются в результате активных тренировок, как вариант – на футбольном поле. Еженедельные занятия с мячом на поле помогают научиться чувствовать и понимать партнеров, развивается уверенность и самооценка, снижается чувство тревожности. Кстати, баскетбол в данном случае справляется не хуже. Так что, если вам по душе именно этот вид спорта, можно расслабиться с друзьями или коллегами, бросая мяч в корзину.

Танцы — уверенность в себе

Занятия как одиночными, так и парными видами танцев – отличная возможность не только держать тело в тонусе, ведь тренируются все группы мышц, а еще и активизировать деятельность всей нервной системы организма. Танцуя, мы справляемся со стрессом и способствуем гармоничному развитию обоих полушарий мозга, ведь в танце задействовано как образное мышление, так и логика. Танец – это импровизация и техника одновременно, так что развитие интуиции и памяти у танцоров всегда на высоте.

Йога — концентрация и покой

Если по состоянию здоровья вам не рекомендуются тяжелые физические активности или вы просто не любите их, расстраиваться не стоит. Наверняка вы слышали о пользе йоги. Все, что необходимо для занятий, – несколько минут в день, коврик и желание. Спокойствие, умение фокусироваться и расслабляться – результат регулярных занятий. При чем совсем не обязательно выполнять сложные асаны, стоять на голове или сворачиваться в узел. Для развития мозга существую более простые позы, о которых расскажет любой инструктор. Кроме того, можно заниматься по Youtube-урокам. А для тех, кто практикует йогу уже давно, любимой частью занятия становится медитация: она позволяет полностью расслабиться и освободиться от роя мыслей в голове. Изначально это сделать очень непросто, но регулярные тренировки позволяют достичь необходимого результата. Те, кому хоть раз удалось медитировать, отмечают необычайный прилив сил и глубокое восстановление внутренних ресурсов.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Физическая активность позволяет развить не только красивое тело, а и качества, необходимые для эффективной мозговой деятельности. Повышение продуктивности, развитие креативности, прилив энергии и всегда хорошее настроение – результат регулярных тренировок. А приятный бонус – красивое и подтянутое тело – укрепит уверенность в себе и своих возможностях.

28 сентября 2017, 18:17

комментарии

Политика

Путин устроил разнос из-за "ВИМ-Авиа"
В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко
Россия и США заключили тайное соглашение
Саакашвили напал на Путина с нелепыми обвинениями

Шоу-бизнес

Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду
Водонаеву поздравляют с рождением ребенка
Кадыров поражен грубостью Градского
Стоцкая поправилась на десять килограммов

Проишествия

Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
В США подстрелили темнокожего Адольфа
Пожилой ветеран пять лет насиловал внука

Lifestyle

Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"
Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"

С орущей ведущей случилась настоящая истерика
Шоу-бизнес

Шикарная жизнь новой супруги Аршавина

Жена футболиста ни в чем не нуждается
Шоу-бизнес

Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"

Ольга Рапунцель не может встать с кровати

Гороскоп

Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября

Фоторепортажи

Самые богатые актрисы на телевидении
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Регионы

Близкие "пьяного" мальчика рассказали о сокрытии ключевых улик
Спускавшийся по простыне романтик сорвался с четвертого этажа
В Воронеже задержали устроившего кровавую бойню пенсионера
Заяц выпал из электрички и погиб
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru