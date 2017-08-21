Россиянам с депрессией дали полезный совет

Российские исследователи пришли к выводу, что попытки самостоятельно избавиться от депрессии только ее усугубляют. Люди боятся, что их осудит общество.

"У нас до сих пор считается, что если человек находится в депрессивном состоянии, то он "слабак", что это признак его личностной несостоятельности. Это не расценивается как объективная реальность любого человека. Что у нас говорят о человеке в депрессии? "Ноет", "жалуется на жизнь", "слабый". Поэтому люди боятся получить такую обратную реакцию, скрывают свои депрессивные состояния, и эти состояния усиливаются, поскольку они сами начинают относиться к себе, как к слабым людям", – цитирует НСН эксперта по психологии здоровья Михаила Хорса.

По этой самой причине россияне очень редко обращаются к специалистам за помощью. В основном они предпочитают избавляться от хандры самостоятельно. И не всегда эти попытки успешны.

"На самом деле, обращение за помощью, любой – профессиональной или семейной, это признак эффективности человека. Если человек пытается все задачи решить самостоятельно, в итоге он каждую из них решает хуже, чем, если он сфокусируется на чем-то одном", – добавил эксперт.

В этом разница между западным и восточным подходами к решению проблемы сплина, говорит эксперт. На Западе сознание более атомизировано, люди там по большей части индивидуалисты. Поэтому западный человек безо всякой рефлексии идет к специалисту и вместе с ним осознает свое состояние и выходит из него. Наша же психика работает с точностью до наоборот. В нашем социуме принято не отрываться от коллектива, но при этом свои проблемы не выносить на обсуждение посторонним.