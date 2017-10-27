Как женщины заставляют мужчин отказываться от презервативов

Американские ученые провели опрос среди 235 женщин и выяснили, как они убеждают своих половых партнеров отказываться от контрацепции. Часто в ход идут приемы соблазна и алкоголь.

Специалисты весьма озабочены тем, что, несмотря на известный факт о необходимости предохраняться во время секса, многие по-прежнему предпочитают незащищенные интимные контакты. Причем часто инициатором отказа от презерватива выступает именно женщина.

В связи с этим группа ученых из США опросила 235 девушек в возрасте от 18 до 21 года и выяснила, какие тактики они используют, чтобы убедить партнера не использовать средства контрацепции, сообщает The Journal of Sex Research. Оказалось, большинство опрошенных (37%) просто убеждают мужчину в том, что ему не стоит бояться подцепить инфекцию, так как они "чисты".

Треть респонденток добиваются своего с помощью соблазна. Некоторые употребляют вместе с партнером алкоголь, который снижает тревогу по поводу возможности заразиться венерическими заболеваниями.

Авторы работы уверены, что подобная ситуация ведет к распространению половых инфекций. Они призвали к созданию специальных программ для женщин, которые объясняли бы необходимость использования презервативов.