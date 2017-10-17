Главные условия отличного секса

Международная группа ученых провела опрос с целью выяснить, по каким критериям мужчины и женщины оценивают качество интимной близости. Оказалось, что для представителей обоих полов выражение "хороший секс" означает примерно одно и то же.

Специалисты из Португалии, Нидерландов, Канады и Бразилии провели анкетирование 124 гетеросексуальных пар. Возраст мужчин варьировал от 19 до 69 лет, возраст женщин – от 18 до 62 лет.

Результаты опроса были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research. Участники указывали степень удовлетворенности во время секса. Также они отмечали качество физиологической стороны сексуального возбуждения.

Так, мужчины отвечали на вопросы о силе эрекции и качестве оргазма. Женщины также отмечали, достигают ли они оргазма, испытывают ли сексуальное желание во время полового акта и насколько активно выделяется в момент близости естественная смазка влагалища.

В результате оказалось, что и для мужчин, и для женщин качество секса определялось степенью удовлетворенности полового партнера, а также уровнем собственного возбуждения и тем, испытали они оргазм или нет. Для мужчин также была значима степень собственной эректильной функции.

Ранее ученые выяснили, что во время оргазма женщины становятся умнее, так как клетки их мозга в этот момент активизируются. Кроме того, во время пика наслаждения чувствительность к боли у слабого пола снижается.